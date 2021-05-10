زيدان: أنا غاضب للغاية ومبررات الحكم لم تفيدني.. وسنقاتل حتى الموت الإثنين، 10 مايو 2021 - 01:05 كتب : FilGoal زين الدين زيدان - توني كروس - مونويرا فيرنانديز - ريال مدريد ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني زيدان إشبيلية نرشح لكم أخر الأخبار الشحات: تخلصت من كل الضغوط.. وأفضل الجلوس في المنزل على الانضمام لـ الزمالك 10 دقيقة | الدوري المصري فيديو في الجول – نسر الأهلي وسهم الزمالك يخرجان في مهمة سرية قبل الدربي 19 دقيقة | الدوري المصري زيدان: أنا غاضب للغاية ومبررات الحكم لم تفيدني.. وسنقاتل حتى الموت 47 دقيقة | الدوري الإسباني عضو تنفيذية الزمالك: كيف يسند اتحاد الكرة لقاء القمة لحكم أهلاوي؟ 57 دقيقة | الدوري المصري أحمد محسن: هدفي في بيراميدز قتل المباراة وأهدرنا الوقت بطريقة شرعية ساعة | الدوري المصري طبيب بيراميدز: فتحي تعرض لجرح قطعي في الجبهة واحتاج إلى 4 غرز ساعة | الدوري المصري بوكيتينو: باريس لم يستحق الانتصار ضد رين ساعة | الدوري الفرنسي أروابارينا: أتألم للخسارة أمام سيراميكا.. والأخطاء أضاعت كل شيء في المباراة ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. فيديو في الجول – نسر الأهلي وسهم الزمالك يخرجان في مهمة سرية قبل الدربي عضو تنفيذية الزمالك: كيف يسند اتحاد الكرة لقاء القمة لحكم أهلاوي؟ زيدان: أنا غاضب للغاية ومبررات الحكم لم تفيدني.. وسنقاتل حتى الموت سيراميكا كليوباترا يكبد بيراميدز أثقل هزيمة ويسقطه برباعية في مباراة الموسم.. ريال مدريد يخطف نقطة قاتلة أمام إشبيلية ويبقي بصيصا من الأمل الأكثر مشاهدة 1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد أمس اليوم غدا الدوري المصري 2 بيراميدز 4 سيراميكا كليوباترا انتهت الدوري المصري 0 إنبـي 0 الاتحاد السكندري انتهت الدوري المصري 3 طلائع الجيش 1 غزل المحلة انتهت الدوري المصري 0 المصري 0 مصر للمقاصة انتهت الدوري الإنجليزي 3 أرسنال 1 وست بروميتش ألبيون انتهت الدوري المصري - الأهلي - الزمالك لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - البنك الأهلي - الإسماعيلي لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - سموحة - وادي دجلة لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - الجونة - أسـوان لم تبدأ 21:26 الدوري الإنجليزي - فولام - بيرنلي لم تبدأ 21:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - ليستر سيتي لم تبدأ 19:00 الدوري الإسباني - ليفانتي - برشلونة لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - أوساسونا - قادش لم تبدأ 19:00 الدوري الإسباني - إلتشي - ديبورتيفو ألافيس لم تبدأ 20:00 الدوري الإيطالي - نابولي - أودينيزي لم تبدأ 20:45 قد ينال إعجابك