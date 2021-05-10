عضو تنفيذية الزمالك: كيف يسند اتحاد الكرة لقاء القمة لحكم أهلاوي؟

الإثنين، 10 مايو 2021 - 00:55

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - أمين عمر

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك إن الاتحاد المصري لكرة القدم أسند لقاء القمة بين ناديه والأهلي يوم الإثنين لحكم يشجع الأخير.

وصرح عبد الله عبر قناة صدى البلد "هناك أزمة بين وجيه أحمد (رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة) وأمين عمر (حكم لقاء القمة يوم الإثنين)، يعرف جيدا أن الأخير أهلاوي ووالده أهلاوي أيضا".

وأضاف "قلق من لقاء باكر من الأخطاء البشرية ضد الزمالك، أتمنى ألا يأكل أمين عمر كثيرا في الإفطار. سئمنا الأخطاء خاصة في مباريات الأهلي، والتي تكون في اتجاه واحد".

أخبار متعلقة
أحمد محسن: هدفي في بيراميدز قتل المباراة وأهدرنا الوقت بطريقة شرعية طبيب بيراميدز: فتحي تعرض لجرح قطعي في الجبهة واحتاج إلى 4 غرز أروابارينا: أتألم للخسارة أمام سيراميكا.. والأخطاء أضاعت كل شيء في المباراة بوكيتينو: باريس لم يستحق الانتصار ضد رين

وأردف "أقول لوجيه أحمد، كان عليك أن ترحم أمين عمر من الضغط الواقع عليه، معروف أنه أهلاوي. الرجل يعلن ذلك في كل مكان. لا أعرف ماذا سنفعل، لماذا يقلقنا اتحاد الكرة قبل المباريات؟".

وواصل "لماذا الأخطاء تكون ضد الزمالك، قلق من أمين عمر، فيديوهاته موجودة في فيسبوك. نضغط الحكام؟ نحن لا نحتاج لذلك، لأننا نقول حقائق. الزمالك خسر الدوري أكثر من 10 مرات بسبب أخطاء الحكام. أتمنى أن يكون اتحاد الكرة عادلا".

واستمر "أتمنى الالتزام بعدد الحضور في لقاء الغد، ولا أتفاجأ بدخول 500 فرد للملعب. في لقاء الدور الأول وجدنا جمهور الأهلي يملأ نصف الملعب".

ونفى تفكير ناديه في الاستغناء عن المدرب باتريس كارتيرون إذا خسر اللقاء، مشيرا "إقالته؟ كلام خاطئ. كيف يرتبط مصير مدرب بلقاء الغد؟ لاعبو الزمالك مصممون على لقب الدوري".

ويحل الزمالك ضيفا على الأهلي يوم الإثنين في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف وللأخير مباراتين مؤجلتين.

الزمالك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
في القمة - أحمد عبد الرؤوف لـ في الجول: لا أريد أحداد مهاجما ضد الأهلي.. وإشراك المثلوثي في هذه الحالة 47 دقيقة | الدوري المصري
في القمة - محمد يوسف لـ في الجول: موسيماني يجب أن يضغط على الزمالك.. وهذه أهمية طاهر 49 دقيقة | الدوري المصري
"لأنه كان مُقدّرًا لنا أن نجتمع".. ماريجا ينضم إلى الهلال السعودي 56 دقيقة | السعودية
لوبيتيجي: لا أذكر أي فرصة حقيقية لـ ريال مدريد.. كنا نستحق الفوز ساعة | الدوري الإسباني
هل تتسبب لائحة مفاتيح المشجع في إهدار فريقه لفرص في الملعب ساعة | تقرير في الجول
الشحات: تخلصت من كل الضغوط.. وأفضل الجلوس في المنزل على الانضمام لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
فيديو في الجول – نسر الأهلي وسهم الزمالك يخرجان في مهمة سرية قبل الدربي ساعة | الدوري المصري
زيدان: أنا غاضب للغاية ومبررات الحكم لم تفيدني.. وسنقاتل حتى الموت 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك