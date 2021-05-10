بوكيتينو: باريس لم يستحق الانتصار ضد رين

يرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان أن فريقه لم يستحق الانتصار ضد رين.

وتعادل باريس سان جيرمان مع رين في الجولة 36 للدوري الفرنسي ليتجمد رصيده عند النقطة 76 ليتسع الفارق بينه وبين ليل المتصدر إلى 3 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وقال بوكيتينو خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا يزال بإمكاننا تحقيق الكثير لكننا نشعر بالإحباط".

وتابع "علينا أن نشيد برين، لقد لعبوا مباراة رائعة للغاية، وعلينا أيضا أن نفوز في المباريات المقبلة ليكون لدينا أي آمال (للفوز بالبطولة)".

وأضاف "لم نكن الأفضل خلال المباراة ولم نستحق الحصول على نقاط المباراة".

وتابع "نحن محترفون، ونعلم المسؤولية والالتزامات الواقعة علينا".

وعن غياب كيليان مبابي للإصابة، قال: "لا يجب علينا أن نفكر بأننا لم ننتصر بسبب غياب أحد اللاعبين".

وتطرق للحديث عن الموسم الحالي "فترات الصعود والهبوط كانت كثيرة في الموسم الحالي".

وحول الخروج من دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، وضح "فريق مثل باريس سان جيرمان يجب أن يفكر دائما في المستقبل".

وأتم "كل فريق يبحث عن أن يتطور، والقرارات سيتم اتخاذها في نهاية الموسم، فنحن نفكر دائما في أن نواصل التطور".