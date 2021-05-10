بوكيتينو: باريس لم يستحق الانتصار ضد رين

الإثنين، 10 مايو 2021 - 00:27

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

يرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان أن فريقه لم يستحق الانتصار ضد رين.

وتعادل باريس سان جيرمان مع رين في الجولة 36 للدوري الفرنسي ليتجمد رصيده عند النقطة 76 ليتسع الفارق بينه وبين ليل المتصدر إلى 3 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وقال بوكيتينو خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا يزال بإمكاننا تحقيق الكثير لكننا نشعر بالإحباط".

أخبار متعلقة
رين يعطل باريس ويقرب ليل من التتويج بالدوري الفرنسي الرحلة لم تنته.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد نيمار رومانو: نيمار جدد بالفعل لـ باريس سان جيرمان لو باريزيان: محمد صلاح هو "حلم" باريس سان جيرمان هيريرا وباريديس يتهمان حكم لقاء سيتي بسب لاعبي باريس

وتابع "علينا أن نشيد برين، لقد لعبوا مباراة رائعة للغاية، وعلينا أيضا أن نفوز في المباريات المقبلة ليكون لدينا أي آمال (للفوز بالبطولة)".

وأضاف "لم نكن الأفضل خلال المباراة ولم نستحق الحصول على نقاط المباراة".

وتابع "نحن محترفون، ونعلم المسؤولية والالتزامات الواقعة علينا".

وعن غياب كيليان مبابي للإصابة، قال: "لا يجب علينا أن نفكر بأننا لم ننتصر بسبب غياب أحد اللاعبين".

وتطرق للحديث عن الموسم الحالي "فترات الصعود والهبوط كانت كثيرة في الموسم الحالي".

وحول الخروج من دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، وضح "فريق مثل باريس سان جيرمان يجب أن يفكر دائما في المستقبل".

وأتم "كل فريق يبحث عن أن يتطور، والقرارات سيتم اتخاذها في نهاية الموسم، فنحن نفكر دائما في أن نواصل التطور".

باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
أسينسيو: لم نفز على إشبيلية بسبب قرار تحكيمي مثير للجدل 19 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب أستون فيلا ينتقد التحكيم بسبب ركلة جزاء بوجبا ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بيرلو مستمر مع يوفنتوس ساعة | الدوري الإيطالي
حبيبة مرزوق تحصد المركز 25 لكأس العالم لـ الجمباز الإيقاعي ساعة | رياضات أخرى
محرز ينافس على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم الإصابة أمام أتليتكو.. بوسكيتش في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي 2 ساعة | الدوري الإسباني
بيراميدز يفقد فتحي وسامي أمام الإنتاج 2 ساعة | الدوري المصري
شكوك حول لحاق قائد يونايتد بنهائي الدوري الأوروبي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك