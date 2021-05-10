بعد السقوط بثلاثية ضد ميلان.. بيرلو: لن أستقيل

يرفض أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس رمي المنديل بعد سقوطه بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأحد ضد ضيفه ميلان في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو لقناة سكاي سبورت إيطاليا ردا على تفكيره في الاستقالة أو ربما استغناء النادي عن خدماته:"لا، لن أستقيل".

وأضاف "قبلت هذا المنصب بشغف كبير ووسط صعوبات جمة. أنا تحت تصرف النادي، هناك 3 مباريات متبقية، سأواصل عملي طالما أن ذلك متاح. كان في رأسي مشروع مختلف وظننت أنه سيكون تحت تصرفي مجموعة مختلفة. عملت على مبادئ معينة، لكن اضطررت للتغيير للتأقلم مع شخصياتهم".

واستمر "ليس الأمر برغبة الفريق في عدم التغير، لكن أفكارك تصبح صعبة التنفيذ مع بعض اللاعبين. لو لا أقدر على إخراج أفضل ما في اللاعبين، فهذا خطأي، وبالتأكيد علي التحسن. هذه قائمة مميزة من اللاعبين، قلت لهم من قبل أن علينا اللعب برباطة جأش، لتقدير هذا القميص واللعب بشرف، لأننا جزء من ناد عظيم ولا يمكننا تقديم مثل هذا الأداء".

بعد الخسارة ضد ميلان تقهقر يوفنتوس للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي مما يهدده بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب يوفنتوس ضد مضيفه ساسولو يوم الأربعاء ثم يستضيف إنتر يوم السبت وفي 23 مايو يحل ضيفا على بولونيا.

وفي 19 مايو سيلعب يوفنتوس ضد أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا.