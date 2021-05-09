راكيتيتش معلقا على ركلة الجزاء ضد ريال مدريد: لا يهم إن كانت لمسة اليد متعمدة أم لا

يرى إيفان راكيتيتش لاعب إشبيلية أن فريقه استحق الحصول على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد في لقاء الناديين الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 2-2 اليوم الأحد في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال الكرواتي بعد اللقاء لقناة Movistar+:"ركلة جزاء بالطبع، لمسة يد. قد نتحدث عن الأمر، كيف كانت اللمسة، لكنها في النهاية في يده، لا يهم إن كانت عفوية أم لا. إنه سوء حظهم، والحكم اتخذ القرار الصحيح".

وواصل "الأمر سهل، لمسة يد. لو تغير مسار الكرة، وابتعدت عن المرمى، لا يوجد شك في ركلة جزاء بالنسبة لي. التعادل عادل، كنا أقرب للفوز، قدمنا مستوى رائعا في الشوط الأول وكانوا الأفضل في الثاني".

وأضاف "لنكن صرحاء، لو فزنا اليوم لاستمررنا في المنافسة على اللقب. فخورون وسعداء بما حققناه حتى الآن، علينا القتال للنهاية. نتعلم، وأثق أن جمهورنا يستمتع كثيرا بما نحققه".

وحرم إشبيلية فريق ريال مدريد من تصدر الدوري بالتعادل في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

احتسب الحكم، بعد مراجعة الفيديو، ركلة جزاء للضيوف ترجمها راكيتيتش بنجاح لكن هدف إدين هازارد في الوقت البديل أنقذ ريال مدريد من الخسارة.

وبهذه النتيجة ظل أتليتكو مدريد متصدرا لترتيب الدوري ورصيده 77 نقطة مبتعدا بنقطتين عن ريال مدريد وبرشلونة الوصيف والثالث على الترتيب.

بينما إشبيلية الرابع ورصيده 71 نقطة.