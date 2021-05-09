9 مباريات على ملعبه دون هزيمة.. طلائع الجيش يعبر غزل المحلة بثلاثية

الأحد، 09 مايو 2021 - 23:27

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

فاز طلائع الجيش على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب جهاز الرياضة في الجولة 21 للدوري المصري.

تقدم مهند لاشين لطلائع الجيش في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل سريعا هشام عادل لغزل المحلة في الدقيقة 38 بعدما انفرد بمحمد بسام وسدد في المرمى بنجاح.

وأحرز عمرو جمال الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 45، بعدما حول عرضية أحمد سمير برأسه في شباك عمرو شعبان.

وأضاف إسلام محارب الهدف الثالث في الدقيقة 74 بعدما تابع تسديدة محمد ناصف في المرمى بنجاح.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 26 ليحتل المركز الحادي عشر في الدوري.

وتجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز السابع.

وثأر طلائع الجيش من هزيمته في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

وواصل الفريق تحقيق الانتصارات، ليفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

كما استمر طلائع الجيش دون خسارة على ملعبه للمباراة التاسعة على التوالي.

ويعد الانتصار هو الأول لطلائع الجيش على غزل المحلة منذ موسم 2015-2016، حينما انتصر بنتيجة 2-1 في الجولة 28 للدوري.

وتعد الهزيمة هي الأولى لغزل المحلة منذ 7 مباريات.

ويلعب طلائع الجيش في الجولة المقبلة ضد فريق الاتحاد السكندري، بينما يلعب غزل المحلة ضد المصري.

غزل المحلة طلائع الجيش في الدوري
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