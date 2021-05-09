رين يعطل باريس ويقرب ليل من التتويج بالدوري الفرنسي

تعثر باريس سان جيرمان بالتعادل بهدف لمثله اليوم الأحد ضد مضيفه رين في الجولة 36 من الدوري الفرنسي.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 76 نقطة ليصبح بعيدا بثلاث نقاط عن ليل المتصدر، بينما ظل رين سابعا في الترتيب ورصيده 55 نقطة.

وتقدم باريس عن طريق نجمه نيمار من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

قبل أن يعادل سيرهو جيراسي النتيجة للمضيف في الدقيقة 70.

ليتعقد موقف باريس الساعي للتتويج بالدوري للمرة الرابعة على التوالي.

وتتبقى جولتان في الصراع المشتعل على لقب الدوري الفرنسي.

ويلعب ليل ضد ضيفه سانت ايتيان، صاحب المركز 11، يوم الأحد ثم يحل ضيفا على أنجيه، صاحب المركز 12، في 23 مايو.

بينما يستضيف باريس فريق ستاد ريمس، صاحب المركز 13 في الدوري، يوم الأحد ثم يحل ضيفا على ستاد بريست 29، صاحب المركز 14، في 23 مايو.

ويلعب باريس يوم الأربعاء ضد مونبيلييه في نصف نهائي كأس فرنسا.