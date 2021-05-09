السيدة العجوز تحتضر.. ميلان يدمر يوفنتوس بثلاثية ويبعده عن مراكز دوري الأبطال

سحق ميلان مضيفه يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأحد في الجولة 35 من الدوري الإيطالي في ملعب أليانز بتورينو.

وارتقى روسونيري للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 72 نقطة بينما تراجع فريق السيدة العجوز، الذي توج بالدوري من 2012 إلى 2020، للمركز الخامس وتوقف رصيده عند 69 نقطة.

وافتتح براهيم دياز أهداف الضيوف في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس فويشيش تشيزني.

وكاد ميلان يعزز تقدمه في الدقيقة 58 لكن فرانك كيسي أهدر ركلة جزاء.

وبعد 12 دقيقة من دخوله كبديل لزلاتان إبراهيموفيتش، صوب أنتي ريبيتش كرة قوية لم يقدر عليها الحارس البولندي ليعزز تقدم ميلان في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 82 وجه فيكايو توموري الضربة القاضية لرفاق كريستيانو رونالدو بضربة رأس متقنة مسجلا الهدف الثالث.

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ليحقق ميلان فوزه الأول في أرض يوفنتوس منذ موسم 2010-2011 حين انتصر بهدف في الملعب الأولمبي بتورينو.

وليهزم يوفنتوس بفارق ثلاثة أهداف لأول مرة منذ 2010.

وتتبقى لكل فريق 3 مباريات في صراع مشتعل على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وضمن إنتر ميلان التتويج بالدوري والتأهل لدوري الأبطال، ويحتل أتالانتا المركز الثاني (72 نقطة) مثل ميلان الثالث والرابع نابولي ورصيده 70 نقطة.

ويتأهل أول أربعة فرق في البطولة إلى دوري الأبطال.

ويلعب ميلان ضد مضيفه تورينو يوم الأربعاء ثم يستضيف كالياري يوم الأحد ثم يواجه مضيفه أتالانتا في 23 مايو.

بينما يلعب يوفنتوس ضد مضيفه ساسولو يوم الأربعاء ثم يستضيف إنتر يوم السبت وفي 23 مايو يحل ضيفا على بولونيا.

وفي 19 مايو سيلعب يوفنتوس ضد أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا.