مدرب سانت باولي: مرموش طموح.. وعلينا أن نتقبله في كل الأوقات

أشاد تيمو شولتز المدير الفني لفريق سانت باولي بعمر مرموش مهاجم الفريق مشيرا إلى أنه يرغب في اللعب دائما.

عمر مرموش النادي : سانكت باولي سانكت باولي

وكان مرموش قد عبر عن غضبه بعد استبداله في الدقيقة 61 ضد فريق هولشتاين كيل في الجولة الماضية لدوري الدرجة الثانية الألماني في المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 4-0.

وقال تيمو شولتز في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "هذا هو عمر. علينا أن نتقبله بكل ما لديه من نقاط قوة ونقاط تحتاج للتطوير".

وتابع "هو طموح للغاية، لهذا قد يشعر بالضيق بعض الأحيان (عند تبديله) لأنه يريد أن يلعب أكثر".

وأردف "كان ليلعب بشكل أفضل إذا اختار القرارات السهلة (في أرض الملعب) وقلل النسق الذي يلعب به".

وأتم "لكن هذا (النسق) يعد من مميزاته لأنه يريد أن يلعب ويريد تحقيق الأفضل".

ولعب مرموش 19 مباراة مع سانت باولي وسجل 7 أهداف وصنع هدفين.

وانتقل مرموش لسانت باولي معارا من فولفسبورج في يناير الماضي.