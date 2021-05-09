استراحة في الدوري – المصري (0) (0) مصر للمقاصة.. طلائع الجيش (2) (1) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول

يلعب النادي المصري ضد مصر للمقاصة على ملعب الإسكندرية في الجولة 21 للدوري المصري.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة لحظة بلحظة.

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نهاية الشوط الأول

ق43: عرضية من أحمد شديد قناوي تصل لعمر كمال الذي يفقد السيطرة على الكرة لتصل لسعيدو سيمبوري الذي سدد كرة تصدى لها محمود حمدي حارس مصر للمقاصة.

ق39: سيطرة من المصري لكن دون خطورة على مرمى مصر للمقاصة

ق16: محمد الدسوقي لاعب المقاصة كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه أثناء تشتيت الكرة لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى فريقه

ق7: انحصار اللعب في وسط الملعب

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل

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وفي نفس مباريات الجولة، يستضيف طلائع الجيش نظيره غزل المحلة، على ملعب جهاز الرياضة.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة لحظة بلحظة.

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نهاية الشوط الأول

ق45: عمرو جمال يسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش

حكم الفيديو المساعد يؤكد صحة هدف غزل المحلة

ق37: هشام عادل يسجل التعادل لغزل المحلة

ق33: هدف أول طلائع الجيش عن طريق مهند لاشين

ق6: عمرو شعبان حارس غزل المحلة يتصدى لهدف محقق من عمرو جمال على مرتين

ق4: عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش يسدد كرة في القائم

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل