استراحة في الدوري – المصري (0) (0) مصر للمقاصة.. طلائع الجيش (2) (1) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 09 مايو 2021 - 21:12
كتب : FilGoal
يلعب النادي المصري ضد مصر للمقاصة على ملعب الإسكندرية في الجولة 21 للدوري المصري.
FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة لحظة بلحظة.
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نهاية الشوط الأول
ق43: عرضية من أحمد شديد قناوي تصل لعمر كمال الذي يفقد السيطرة على الكرة لتصل لسعيدو سيمبوري الذي سدد كرة تصدى لها محمود حمدي حارس مصر للمقاصة.
ق39: سيطرة من المصري لكن دون خطورة على مرمى مصر للمقاصة
ق16: محمد الدسوقي لاعب المقاصة كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه أثناء تشتيت الكرة لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى فريقه
ق7: انحصار اللعب في وسط الملعب
بداية المباراة
المباراة تنطلق بعد قليل
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وفي نفس مباريات الجولة، يستضيف طلائع الجيش نظيره غزل المحلة، على ملعب جهاز الرياضة.
FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة لحظة بلحظة.
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نهاية الشوط الأول
ق45: عمرو جمال يسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش
حكم الفيديو المساعد يؤكد صحة هدف غزل المحلة
ق37: هشام عادل يسجل التعادل لغزل المحلة
ق33: هدف أول طلائع الجيش عن طريق مهند لاشين
ق6: عمرو شعبان حارس غزل المحلة يتصدى لهدف محقق من عمرو جمال على مرتين
ق4: عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش يسدد كرة في القائم
بداية المباراة
المباراة تنطلق بعد قليل