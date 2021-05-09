انتهت في الدوري - بيراميدز (2)-(4) سيراميكا

الأحد، 09 مايو 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - أحمد ياسر ريان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

ويلعب في التوقيت ذاته إنبي ضد الاتحاد السكندري في نفس الجولة وتقام المباراة بملعب بتروسبورت.

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نهاية المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين

ق 80: جوووول دودو الجباس والهدف الثاني لبيراميدز

ق 74: تسديدة قوية من محمود حمادة ترتد من العارضة ويكملها تراوري في المرمى والحكم يلغيه بداعي التسلل

ق 70: نزول محمود حمادة ودودو الجباس وخروج رمضان صبحي ودونجا

ق 60: خروج صالح جمعة ونزول رجب عمران

ق 52: جوووول سيراميكا والرابع عن طريق أحمد محسن

ق 51: نزول جون أنطوي بدلا من إبراهيم عادل وإسلام عيسى بدلا من أحمد أيمن منصور وعمر جابر بدلا من أحمد توفيق

ق 47: جوووول أحمد ياسر ريان والثالث لسيراميكا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدفين دون رد

ق 47: جوووول أحمد ياسر ريان والهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من صالح جمعة

ق44 : جوووول شادي حسين يسجل التعادل بعد تمريرة طولية من صالح جمعة

ق 40: ضغط قوي من بيراميدز في محاولة لتسجيل الهدف الثاني

ق 30: انطلاقة من إبراهيم عادل بعد تمريرة من رمضان صبحي واللاعب يسدد الكرة في دفاع سيراميكا

ق 17: جوووول رمضان صبحي والأول من ركلة جزاء

ق 14: ركلة جزاء لبيراميدز حصل عليها إبراهيم عادل بعد تدخل قوي من خالد صبحي

انطلاق المباراة

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انطلاق المباراة

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري إنبي الاتحاد السكندري
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