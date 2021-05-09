استراحة في الدوري - بيراميدز (1)-(2) سيراميكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

ويلعب في التوقيت ذاته إنبي ضد الاتحاد السكندري في نفس الجولة وتقام المباراة بملعب بتروسبورت.

تابع بيراميدز ضد سيراميكا من هنا

نهاية الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدفين دون رد

ق 47: جوووول أحمد ياسر ريان والهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من صالح جمعة

ق44 : جوووول شادي حسين يسجل التعادل بعد تمريرة طولية من صالح جمعة

ق 40: ضغط قوي من بيراميدز في محاولة لتسجيل الهدف الثاني

ق 30: انطلاقة من إبراهيم عادل بعد تمريرة من رمضان صبحي واللاعب يسدد الكرة في دفاع سيراميكا

ق 17: جوووول رمضان صبحي والأول من ركلة جزاء

ق 14: ركلة جزاء لبيراميدز حصل عليها إبراهيم عادل بعد تدخل قوي من خالد صبحي

انطلاق المباراة

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تابع إنبي ضد الاتحاد السكندري من هنا

انطلاق المباراة