التشكيل - رمضان صبحي يقود بيراميدز.. وسيراميكا يتسلح بخماسي ذو طابع هجومي

الأحد، 09 مايو 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز (من حسابات النادي على مواقع التواصل)

دفع ردولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز باللاعب رمضان صبحي أساسيا في تشكيل فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

ويلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ21 من الدوري المصري، بملعب الدفاع الجوي.

ويقود إيريك تراوري هجوم بيراميدز بجانب رمضان صبحي وإبراهيم عادل، وخلفهم عبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد فتحي – أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي.

الوسط: أحمد توفيق – نبيل عماد.

الوسط المهاجم: إبراهيم عادل – عبد الله السعيد – رمضان صبحي.

الهجوم: إيريك تراوري.

على الجانب الآخر اعتمد ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا بخماسي ذو طابع هجومي لفريقه أمام بيراميدز.

ودفع ضياء السيد بالثنائي محمد إبراهيم وصالح جمعة في وسط الملعب، خلف ثلاثي الهجوم.

وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي:

المرمى: عامر عامر.

الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي – عبد الله محمود – أحمد محسن.

الوسط: صالح جمعة – كوامي بونسو – محمد إبراهيم.

الهجوم: ميدو جابر – شادي حسين – أحمد ياسر ريان.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن بـ27 نقطة.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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