روما ينتفض بسحق كروتوني بخماسية

الأحد، 09 مايو 2021 - 20:10

كتب : FilGoal

روما

بعد 4 مباريات بلا انتصار في الدوري الإيطالي، انتفض روما وسحق ضيفه كروتوني بخماسية دون رد اليوم الأحد في الجولة 35 من البطولة.

وجاءت الأهداف الخمسة في الشوط الثاني وبدأها بورخا مايورال في الدقيقة 47 ثم أحرز لورينزو بيليجريني ثنائية في الدقيقتين 70 و73.

وسجل هنريك مخيتاريان في الدقيقة 78 وأحرز مايورال الهدف الخامس في الدقيقة 90.

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وارتقى روما للمركز السابع في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 58 نقطة بينما توقف رصيد كروتوني، الهابط سلفا إلى دوري الدرجة الثانية، عند 18 نقطة ويتذيل الترتيب.

ويأمل روما احتلال المركز السادس للمشاركة في الدوري الأوروبي.

ويبتعد فريق الذئاب بست نقاط عن المركز السادس وتتبقى له 3 لقاءات في الدوري.

ويحل روما ضيفا على إنتر ميلان بطل الدوري يوم الأربعاء.

بينما يلعب كروتوني ضد ضيفه فيرونا يوم الخميس.

روما كروتوني الدوري الإيطالي
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