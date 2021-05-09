تشكيل ريال مدريد – فالفيردي ومارسيلو أساسيان.. وهازارد بديل أمام إشبيلية

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 35 للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة فيدي فالفيردي ومارسيلو وألفارو أودريوزولا ليشاركوا منذ البداية.

فيما يتواجد إدين هازارد على مقاعد البدلاء، ويشارك فينيسيوس جونيور بجوار كريم بنزيمة في خط الهجوم.

ويغيب عن ريال مدريد للإصابة: سيرخيو راموس، رافاييل فاران، فيرلان ميندي، داني كارباخال، لوكاس فاسكيز.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز حتى يتصدر الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألفارو أودريوزولا – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – ميجيل جوتييريز – أنطونيو بلانكو – إيسكو – ماركو أسينسيو – إدين هازارد – رودريجو – ماريانو دياز

تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: خيسوس نافاس – جول كوندي – دييجو كارلوس – ماركوس أكونيا

الوسط: فيرناندو – إيفان راكيتيتش – جوان خوردان

الهجوم: سوسو – بابو جوميز – لوكاس أوكامبوس