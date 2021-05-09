قائمة الإسماعيلي – المحمدي يعود ضد البنك الأهلي بعد غياب 248 يوما

الأحد، 09 مايو 2021 - 19:52

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

عاد باهر المحمدي للظهور في قائمة الإسماعيلي، التي تستعد لمواجهة البنك الأهلي، غدا الإثنين، في الجولة 21 للدوري المصري.

ويعود باهر المحمدي لقائمة الإسماعيلي بعدما غاب لمدة 248 بسبب الإصابة.

وكانت المشاركة الأخيرة لباهر المحمدي مع الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة يوم 4 سبتمبر لعام 2020.

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واستمر غياب عبد الرحمن مجدي وحسين السيد وأحمد مصطفى للإصابة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد فوزي - محمد مجدي.

الدفاع: باهر المحمدي - مروان صحراوي – أحمد فتحي كاستيلو - عبدالله جمعة - محمد هاشم - مصطفي فارس.

خط الوسط: محمد عادل - عمر الوحش - نادر رمضان - محمد حسن - عماد حمدى – محمود عبد العاطي دونجا - أحمد مدبولي - محمد صادق - محمد الشامي.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - شكرى نجيب – بينسون شيلونجو - أري بابل.

الإسماعيلي
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