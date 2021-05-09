حوار - كارتيرون: نريد تحكيما عادلا فقط.. لم نستحق الخسارة ضد الأهلي ونادم عليها

شدد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن فريقه يريد "تحكيما عادلا" في الدوري المصري، بغض النظر عن كونه مصريا أو أجنبيا، مؤكدا أن فريقه "لم يكن يستحق الهزيمة من الأهلي في الدور الأول".

وأجرى كارتيرون حوارا مع الموقع الرسمي للزمالك، قبل يوم من مباراة القمة ضد الأهلي في الجولة 21 من المسابقة.

وإلى نص التصريحات التي ينقلها FilGoal.com دون تغيير مثلما وردت على الموقع الرسمي للزمالك.

في البداية كيف تقيم الفترة التي قضيتها مع الزمالك حتى الآن؟

قدمنا أداء جيدا في معظم المباريات التي خضناها في الفترة الماضية في ظل ضغط جدول الدوري وقلة فترات الراحة بين المباريات، ولكن النقطة السلبية الكبيرة التي واجهتنا في الفترة الماضية هي خسارة مباراة الأهلي في قمة الدور الأول، وهذه المباريات لا يجب أن نخسرها، وأنا "نادم" بدرجة كبيرة على خسارة هذا اللقاء، وكان بإمكاننا أن نخرج بنتيجة التعادل لأن الزمالك لا يستحق الخسارة في مباراة الدور الأول.

ما الذي يحتاجه الزمالك للفوز بمسابقة الدوري هذا العام؟

الزمالك ينافس على البطولة، وكل ما نحتاجه هو الاستمرارية من أجل الفوز بالمسابقة، لأن الدوري يتضمن عدد مباريات أكثر على العكس من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يخوض فيها الفريق عدد مباريات أقل للتتويج بالبطولة.

وهل ستتبع سياسة التدوير بين اللاعبين في الفترة المقبلة للتغلب على هذا الضغط في المباريات؟

نحتاج لمشاركة كل اللاعبين في ظل ضغط المباريات، وفترة الإعداد التي خضناها قبل مباراة المولودية كانت فرصة لتجهيزهم بدنيا، في حين أن الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول يخوضون مباراة ودية كل أسبوع؛ لتجهيزهم، وسياسة التدوير قد تحدث في بعض المراكز، لأن هناك مراكز من الصعب أن يتم تغيير اللاعبين فيها، ولاعب مثل إمام عاشور مهم ويلعب في أكثر من مركز ولكنه موقوف ونفتقد خدماته في الفترة الحالية وهناك مراكز بها أكثر من لاعب على نفس المستوى مثل الجبهة اليسرى في حين هناك مراكز يكون اللاعب البديل ليس على مستوى اللاعب الأساسي.

ما رأيك في تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي كان مقررا لها في يونيو المقبل؟

أرى أن الأمر جيد لأنه سيساعد على انتهاء الدوري في وقت مبكر وهذا أفضل للجميع حتى لا يحدث تلاحم المواسم، ويستطيع كل فريق الاستفادة من فترات الانتقالات وتدعيم الصفوف بشكل أفضل.

كما أن انتهاء الموسم مبكرا سيساعد على حسم الصفقات الصيفية والاستفادة من فترة الانتقالات وحسم ملف الراحلين.

هل ستوافق على خوض مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي؟

لا توجد مشكلة لدى الزمالك في استكمال مسابقة الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي، ويجب على جميع الفرق أن توافق على هذا الطلب؛ حتى ينتهي الدوري مبكرا، لأن الأولمبياد تعتمد على اللاعبين صغار السن وسيكون الأمر على جميع الأندية وليس ناديا واحدا فقط.

وما رأيك في التحكيم بالدوري المصري؟

الجميع يتحدث عن التحكيم خلال هذه الفترة ومباراة بيراميدز الأخيرة مع الزمالك شهدت أزمة الوقت الإضافي لأن الحكم احتسب وقت أقل من المعلن عنه، وفي مباراة سموحة حدث مشكلة في التغييرات وحرمنا الحكم من التغيير الخامس، والجميع يتحدث عن التحكيم ويضعه تحت ضغط أكبر ونحن لسنا مثلهم، وهناك أندية تتحدث مع الحكام هاتفيا والحكام يعتذرون لهم على الأخطاء ولا يجب أن يكون هناك حديث بين مديري الكرة بالأندية والحكام، والزمالك يحترم الحكام المصريين وهناك حكام متميزون ويجب أن ندعمهم.

ما رأيك في طلب الأهلي لحكام أجانب في القمة؟

ما يحدث بشأن هذا الأمر ضجة بدون داع، والأهلي لم يتضرر من الحكام المصريين، وأرى أن الحكام المصريين والدوري المصري من أعلى الدوريات في أفريقيا والعالم العربي ونريد تحكيما عادلا فقط.

كيف تسير علاقتك مع الجهاز المعاون؟

الأمور على ما يرام مع الجهاز المعاون ولا خلافات مع أي فرد حيث إننا جميعا في مركب واحد، ونرغب جميعا في إسعاد جماهير الزمالك بالفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.

وكيف ترى مباراة القمة المقبلة؟

مباراة الأهلي صعبة لأنها قمة الدوري وبطولة خاصة ونحن نرغب في الفوز بها وسنعمل على تحقيق ذلك بعد الخسارة في الدور الأول، والأهلي استعاد بعض اللاعبين وهذا سيضيف للمنافس في المباراة المقبلة كما أن الأهلي في مستوى أفضل من لقاء الدور الأول، بغض النظر عن خسارتهم من المحلة وتعادلهم مع الجونة.

ونحن لم نكن نستحق الخسارة في القمة الماضية وركلة الجزاء التي أهدرها الفريق كانت كفيلة بخروجه متعادلا.

هل سيكون لنتيجة القمة دور في حسم بطل الدوري؟

على الورق يتبقى مباريات كثيرة لكل فريق في بطولة الدوري، ولكن نتيجة مباراة القمة غدا سيكون لها دور كبير في حسم المنافسة على اللقب، ومن يفوز في المباراة يكتسب ثقة تمنحه دفعة في المباريات المقبلة.

وهل يحتاج الزمالك لمدير كرة أو مشرف عام على الكرة في الفترة الحالية؟

لسنا في حاجة لمدير كرة أو مشرف عام في الفترة الحالية؛ لأنه كلما زاد عدد أفراد الجهاز الفني للفريق قد تحدث خلافات ونحن الآن كمجموعة واحدة داخل الجهاز نعمل بانسجام كبير وربما ادخال عناصر جديدة خلال هذه الفترة قد يؤثر على هذا الانسجام.

وما الرسالة التي توجهها لجماهير الزمالك؟

الروح الموجودة بالفريق جيدة للغاية والجماهير تنسى أن الزمالك يمر بفترة صعبة واللاعبون يمرون بفترة صعبة لعدم حصول على مستحقاتهم من عدة أشهر، ولكنهم يريدون الفوز من أجل الجماهير، وهدفي في الفترة المقبلة هو الفوز بالدوري وهو أمر أصعب من الفوز بالسوبر والبطولة الإفريقية.

وأؤكد لهم أن المنافسة على الدوري صعبة لأن الزمالك لم يحصل على البطولة منذ فترة ، والمنافسة صعبة مع الأهلي ونحن نسعى للتتويج بالدوري والكأس هذا الموسم.