أتالانتا يخطو خطوة جديدة نحو دوري الأبطال بخماسية ضد بارما الهابط

حصد أتالانتا 3 نقاط جديدة تقوي موقفه في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، بالفوز 5-2 على بارما الهابط سلفا على ملعبه في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وتقدم أتالانتا في البداية عن طريق روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 12، قبل أن يواصل فريق المدرب جيان بييرو جاسبيريني التهديف في الشوط الثاني عن طريق ماتيو بيسينا في الدقيقة 52، ولويس مورييل في الدقيقة 77.

وقلص خوان برونيتا الفارق لصالح بارما بعد دقيقة، ولكن مورييل أضاف الرابع في الدقيقة 86.

وسجل سيمون سوم هدفا جديدا لبارما في الدقيقة 88، ولكن ميرانشوك سجل الخامس لأتالانتا قبل لحظات من نهاية المباراة.

وتقدم أتالانتا لوصافة جدول الترتيب بـ 72 نقطة، وخطا خطوة جديدة نحو التأهل لدوري الأبطال لموسم ثان على التوالي.

ويحتل نابولي المركز الثالث بـ 70 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس وميلان المركزين الرابع والخامس بـ 69 نقطة بمباراة أقل، تجمع بينهما لاحقا اليوم.

أما بارما ففي المركز الـ 19 بـ 20 نقطة وهبط بالفعل للدرجة الثانية.