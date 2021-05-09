أمين عمر حكما لقمة الأهلي ضد الزمالك

الأحد، 09 مايو 2021 - 16:54

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - أمين عمر

أعلن اتحاد الكرة عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري، حيث سيكون أمين عمر حكما للساحة.

ويعاون عمر، يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح، وأحمد الغندور حكما رابعا.

وفي حجرة حكم الفيديو المساعد، يجلس محمود عاشور ويعاونه محمود بسيوني.

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وتعد قمة الأهلي والزمالك غدا الإثنين هي الثانية على التوالي بتحكيم مصري، بعد أن قاد محمود البنا قمة الدور الأول والتي انتهت لصالح الأحمر 2-1.

طالع سجل أمين عمر مع الأهلي والزمالك من هنا

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري حتى الآن برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يحل الأهلي ثانيا برصيد 40 نقطة من 18 مباراة.

الأهلي الزمالك أمين عمر في الدوري
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