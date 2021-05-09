مولر: التتويج بالدوري 9 مرات متتالية أمر جنوني

وصف توماس مولر نجم بايرن ميونيخ تتويج فريقه بلقب الدوري الألماني للموسم التاسع على التوالي بالأمر الجنوني.

وسحق بايرن ميونيخ نظيره بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 6-0 ضمن الجولة 32 للدوري الألماني، المباراة جاءت بعدما ضمن البافاري تحقيق لقب الدوري رسميا، عقب خسارة لايبزج ضد بروسيا دورتموند في نفس الجولة.

وقال مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "التتويج بلقب الدوري الألماني 9 مرات متتالية أمر جنوني".

وأضاف "إنه قدر هائل من العمل كل عام، الكثير من القلب والروح يساهم في ذلك، ولكن لدينا أيضًا فريق رائع كل عام".

وأكمل "لا يتعلق الأمر بالفوز باللقب. إنه يتعلق بالرغبة في الفوز في كل مباراة. بأن تكون أفضل من خصومك، هذا هو ما يمنحك الدوافع".

وأردف "نعم الدوافع قد لا تدوم طويلاً، لذلك تحاول استعادة ذلك مرارا وتكرارا. هذا هو سر هذا الجوع الدائم للبطولات".

الفوز عزز تواجد بايرن ميونيخ في المركز الأول ليصل للنقطة 74، بفارق 10 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني.

ليحقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة 31 في تاريخه.

وكان لروبرت ليفاندوفسكي نصيب الأسد من الأهداف، إذ سجل ثلاثية في الدقائق: 2 و34 و65.

وتكفل توماس مولر وكينجسلي كومان وليروي ساني بتسجيل باقي الأهداف في الدقائق 23 و44 و85.

وسجل ليفاندوفسكي أسرع أهدافه في الدوري الألماني، بعدما هز شباك مونشنجلادباخ بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة.

ووصل ليفاندوفسكي لـ 201 هدفا مع بايرن ميونيخ في الدوري خلال 217 مباراة.

ورفع المهاجم البولندي عدد أهدافه لـ 39 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم خلال 27 مباراة.

كما سجل ثالث ثلاثية له في عام 2021 في الدوري الألماني.