مدرب الإسماعيلي: تخفيف الضغوط سبب ظهور الفريق بشكل أفضل

الأحد، 09 مايو 2021 - 15:37

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

يرى أحمد حسام مدرب الإسماعيلي أن السبب الرئيسي في ظهور اللاعبين بشكل مميز خلال المباريات الثلاث الماضية يرجع لتخفيف الضغوط.

وأضاف "الضغوط دائما ما يكون لها أثر سلبي على أي لاعب مهما كان حجمه، وهو ما عمل الجهاز الفني عليه بقيادة إيهاب جلال".

حسام أتبع "ثاني الأسباب تتمثل في استيعاب معظم اللاعبين لفكر وخطط إيهاب جلال، والتي كان لها مفعول السحر في استعادة مسيرة الانتصارات".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي: حالة إيهاب جلال مستقرة.. ولذلك نشكر التحكيم المصري الإسماعيلي ينفي تدهور حالة إيهاب جلال الإسماعيلي: تقنية الفيديو قلصت أخطاء التحكيم الذي يستحق الإشادة الإسماعيلي لـ في الجول: نسير على الطريق الصحيح.. ولا نشعر بالقلق

مدرب الإسماعيلي أكمل "نتخذ كل مرحلة بشكل منفصل وهدفنا حاليا التقدم تدريجيا بجدول الترتيب".

وأتم "نتواصل بشكل شبه يومي مع إيهاب جلال، فقد تحسنت حالته بعد نقله للمستشفى وسيعود سريعا إن شاء الله لاستكمال مهام عمله".

ويستعد الإسماعيلي للقاء البنك الأهلي غدا الإثنين على ملعب بتروسبورت بالجولة الــ21 لبطولة الدوري العام.

في الدوري الإسماعيلي إيهاب جلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مولر: التتويج بالدوري 9 مرات متتالية أمر جنوني 11 دقيقة | الدوري الألماني
3 مشاكل لـ الأهلي قبل القمة.. معضلة مستمرة وحل قد يسبب أزمة لـ الزمالك 45 دقيقة | تحليل في الجول
جوارديولا: هذه نصيحتي لمسددي ركلات الجزاء.. لو سجل أجويرو لوصفناه بالعبقري 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الإسماعيلي: تخفيف الضغوط سبب ظهور الفريق بشكل أفضل 55 دقيقة | الدوري المصري
برشلونة يحصل على مكافأة تتويج فيدال بالدوري مع إنتر ساعة | الدوري الإسباني
بهدف +90.. ولفرهامبتون يعود أمام برايتون بعد الطرد ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - أستون فيلا (1)-(2) مانشستر يونايتد.. كافاني يشارك ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم التتويج قبل لقاء جلادباخ.. نوير: أردنا أن نظهر من هو بطل ألمانيا الحقيقي ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك