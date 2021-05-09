مدرب الإسماعيلي: تخفيف الضغوط سبب ظهور الفريق بشكل أفضل

يرى أحمد حسام مدرب الإسماعيلي أن السبب الرئيسي في ظهور اللاعبين بشكل مميز خلال المباريات الثلاث الماضية يرجع لتخفيف الضغوط.

وأضاف "الضغوط دائما ما يكون لها أثر سلبي على أي لاعب مهما كان حجمه، وهو ما عمل الجهاز الفني عليه بقيادة إيهاب جلال".

حسام أتبع "ثاني الأسباب تتمثل في استيعاب معظم اللاعبين لفكر وخطط إيهاب جلال، والتي كان لها مفعول السحر في استعادة مسيرة الانتصارات".

مدرب الإسماعيلي أكمل "نتخذ كل مرحلة بشكل منفصل وهدفنا حاليا التقدم تدريجيا بجدول الترتيب".

وأتم "نتواصل بشكل شبه يومي مع إيهاب جلال، فقد تحسنت حالته بعد نقله للمستشفى وسيعود سريعا إن شاء الله لاستكمال مهام عمله".

ويستعد الإسماعيلي للقاء البنك الأهلي غدا الإثنين على ملعب بتروسبورت بالجولة الــ21 لبطولة الدوري العام.