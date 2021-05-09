برشلونة يحصل على مكافأة تتويج فيدال بالدوري مع إنتر

الأحد، 09 مايو 2021 - 15:26

كتب : FilGoal

فيدال يحتفل بهدف إنتر في يوفنتوس

يحصل برشلونة على مكافأة قدرها مليون يورو بعد تتويج أرتورو فيدال مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي.

ونجح إنتر في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2009 - 2010 ليكسر هيمنة يوفنتوس.

ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو، فيحصل برشلونة على مليون يورو بعد تتويج فيدال باللقب وفقا للتعاقد بين النادي الكتالوني وإنتر.

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وينص الاتفاق على حصول برشلونة على مكافأة في حال الفوز بلقب الدروي الإيطالي قيمتها مليون يورو.

وكان فيدال قد انتقل إلى إنتر قادما من برشلونة قبل انطلاق الموسم الجاري.

ووفقا لتعاقد فيدال مع النادي الإيطالي، فمن المتوقع أن يحصل اللاعب على زيادة تلقائية أيضا في راتبه.

ويحصل فيدال على راتب بقيمة 5 ملايين يورو سنويا، ووفقا لصحيفة جازيتا ديللو سبورت سيرتفع راتب فيدال إلى 6.5 مليون يورو الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن فيدال من اللاعبين الذين قد يغادرون نادي إنتر بنهاية الموسم الجاري لتقليل التكاليف المالية.

برشلونة إنتر فيدال
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