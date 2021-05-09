رغم التتويج قبل لقاء جلادباخ.. نوير: أردنا أن نظهر من هو بطل ألمانيا الحقيقي

أوضح مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ أن فريقه أراد أن يثبت أحقيته بالتتويج بالدوري الألماني حين واجه بروسيا مونشنجلادباخ بعد دقائق من حصد اللقب رسميا.

وسحق بايرن ميونيخ نظيره بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 6-0 ضمن الجولة 32 للدوري الألماني، المباراة جاءت بعدما ضمن البافاري تحقيق لقب الدوري رسميا، عقب خسارة لايبزج ضد بروسيا دورتموند في نفس الجولة.

وقال نوير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كان موقفًا غريبًا، تابعنا مباراة بروسيا دورتموند ولايبزيج عبر أجهزة التلفزيون في غرفة الملابس".

وأضاف "بالطبع كنا سعداء و هنأنا بعضنا البعض. ثم أردنا أن نظهر من هو بطل ألمانيا الحقيقي، ونضع بصمتنا على ملعب أليانز أرينا أمام جلادباخ".

وواصل "اللعب بدون جماهير أثر على مشاعرنا عند تحقيق اللقب هذا العام، ولكننا نعمل من أجل أن نصبح أبطالا كل عام".

وأتم "التتويج بالدوري الألماني للعام التاسع على التوالي إنجاز ضخم للغاية".

الفوز عزز تواجد بايرن ميونيخ في المركز الأول ليصل للنقطة 74، بفارق 10 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني.

ليحقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة 31 في تاريخه.

وكان لروبرت ليفاندوفسكي نصيب الأسد من الأهداف، إذ سجل ثلاثية في الدقائق: 2 و34 و65.

وتكفل توماس مولر وكينجسلي كومان وليروي ساني بتسجيل باقي الأهداف في الدقائق 23 و44 و85.

وتعرض تانجي نيانزو كواسي لاعب بايرن ميونيخ للطرد في الدقيقة 75.

وسجل ليفاندوفسكي أسرع أهدافه في الدوري الألماني، بعدما هز شباك مونشنجلادباخ بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة.

ووصل ليفاندوفسكي لـ 201 هدفا مع بايرن ميونيخ في الدوري خلال 217 مباراة.

ورفع المهاجم البولندي عدد أهدافه لـ 39 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم خلال 27 مباراة.

كما سجل ثالث ثلاثية له في عام 2021 في الدوري الألماني.