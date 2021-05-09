ستيرلنج: تشيلسي عاقبنا على الفرص المهدرة

أرجع رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي خسارة الفريق أمام تشيلسي إلى إهدار الفرص الكثيرة.

احتاج سيتي للفوز على تشيلسي من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، لكنه خسر 1-2 أمام منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

وقال ستيرلنج في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت لدينا فرص لإنهاء المباراة ولم نفعل ذلك. أهدرنا الفرص فعاقبنا تشيلسي".

وأضاف "توقعت أن نحسم أمر التتويج باللقب أمام تشيلسي".

وتابع "لم نستغل فرصنا وضد فريق مثل تشيلسي باللاعبين الذين يملكون، سوف يعاقبونك".

ويعتقد ستيرلنج أنه يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من مدافع تشيلسي كورت زوما داخل منطقة الجزاء.

وأوضح "لا أعرف كيف لم تحتسب ركلة جزاء ولا أعرف كيف لم تتم مراجعتها بشكل صحيح".

وأردف "قال لي الحكم إنه فحص اللعبة. بالنسبة لي كانت ركلة جزاء مؤكدة. كنت أعلم أنها كانت ركلة جزاء".

خسارة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني لأي مباراة من مبارياته الثلاثة قبل مباراة الفريق السماوي القادمة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة، ستتوج سيتي باللقب.

يبدأ يونايتد مبارياته الثلاثة يوم الأحد أمام أستون فيلا في فيلا بارك.

وأتم ستيرلنج "لا أريد مشاهدة تلك المباراة. أريد بعض الوقت مع العائلة، سأحاول الاسترخاء".

مانشستر سيتي تقدّم في نهاية الشوط الأول بواسطة رحيم ستيرلنج، وبعدها مباشرةً أضاع سيرخيو أجويرو ركلة جزاء بشكل محرج.

لكن في الشوط الثاني انقلبت المعطيات وتعادل تشيلسي بواسطة حكيم زياش، قبل أن يخطف ماركوس ألونسو الانتصار في الوقت بدل الضائع.

ليرفع تشيلسي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، ويوسّع الفارق مع وست هام يونايتد الخامس إلى 4 نقاط بشكل مؤقت.

بينما تجمّد رصيد مانشستر سيتي عند 81 نقطة في الصدارة، وعجز عن حسم لقب الدوري، إذ كان في حاجة إلى الانتصار بأي نتيجة.

وكانت المواجهة خاصة للغاية، إذ تعد بروفة مبكرة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين نفس الفريقين بنهاية الشهر الجاري في إسطنبول التركية.