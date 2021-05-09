فليك يسهب في الإشادة بلاعبيه بعد تحقيق لقب الدوري الألماني

أسهب هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ في الإشادة بلاعبيه بعد تحقيق لقب الدوري الألماني قبل جولتين من نهاية الموسم.

وسحق بايرن ميونيخ نظيره بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 6-0 ضمن الجولة 32 للدوري الألماني، المباراة جاءت بعدما ضمن البافاري تحقيق لقب الدوري رسميا، عقب خسارة لايبزج ضد بروسيا دورتموند في نفس الجولة.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أبارك للجميع، ما حققه الفريق شيء رائع".

وأضاف "بعد الموسم الماضي الناجح، لم يكن لدينا أية أجازات، غالبا ما كان الفريق يلعب كل ثلاثة أيام، لكنهم قدموا أداءً جيدًا للغاية".

وتابع "لقب الدوري هو الأكثر قيمة بين كل الألقاب، يسعدنا أننا نجحنا في تحقيقه. الجميع سعداء للغاية في الوقت الحالي".

وأكمل "أداءنا أمام جلادباخ يوضح من هم الأبطال، النادي بأكمله يخلق هذا الجو الذي يمكنك أن تكون ناجحا".

وأتم "عشت عامين رائعين هنا. تجربة هذا العمل الجماعي بشكل يومي أمر رائع. هذان العامان كانا قيّمين للغاية بالنسبة لي".

الفوز عزز تواجد بايرن ميونيخ في المركز الأول ليصل للنقطة 74، بفارق 10 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني.

وحقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة 31 في تاريخه.

وكان لروبرت ليفاندوفسكي نصيب الأسد من الأهداف، إذ سجل ثلاثية في الدقائق: 2 و34 و65.

وتكفل توماس مولر وكينجسلي كومان وليروي ساني بتسجيل باقي الأهداف في الدقائق 23 و44 و85.

وسجل ليفاندوفسكي أسرع أهدافه في الدوري الألماني، بعدما هز شباك مونشنجلادباخ بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة.

ووصل ليفاندوفسكي لـ 201 هدفا مع بايرن ميونيخ في الدوري خلال 217 مباراة.

ورفع المهاجم البولندي عدد أهدافه لـ 39 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم خلال 27 مباراة.

كما سجل ثالث ثلاثية له في عام 2021 في الدوري الألماني.