الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد

الأحد، 09 مايو 2021 - 12:53

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

كشفت التقارير التركية عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي.

وحسب صحيفة "فاناتك" التركية، فإن مصطفى محمد تعرض لـ التواء في الكاحل خلال مواجهة فريقه أمام بشكتاش بقمة الدوري التركي، مساء أمس السبت.

الصحيفة التركية كشفت عن إن مصطفى محمد سيحصل على راحة من التدريبات اليوم الأحد، على أن يخضع لفحوصات طبية ويجري أشعة لتحديد مدى الإصابة ومدة الغياب.

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ومن المتوقع ظهور نتيجة الفحوصات صباح غد الإثنين بحد أقصى.

مصطفى محمد شارك بديلا مع جالاتاسراي أمام بشكتاش في الدقيقة الـ63 بدلا من راديمال فالكاو، قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة الأخيرة.

وفاز جالاتاسراي على بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ40 من الدوري التركي.

مصطفى محمد انضم لـ جالاتاسراي معارا خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من الزمالك.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 15 مباراة مع جالاتاسراي. سجل فيهم 7 أهداف.

الدوري التركي جالاتاسراي مصطفى محمد
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