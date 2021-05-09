تقرير: مورينيو يرغب في ضم موهبة برشلونة

الأحد، 09 مايو 2021 - 12:46

كتب : FilGoal

فرانسيسكو ترينكاو - برشلونة - ألافيس

يسعى جوزيه مورينيو المدير الفني القادم لـ روما لتدعيم صفوف الفريق الإيطالي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأعلن روما رسميا تولي مورينيو قيادة الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

ويسعى مورينيو في ضم مواطنه البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو جناح برشلونة.

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وانتقل ترينكاو إلى برشلونة قادما من سبورتنج براغا العام الماضي لكن كافح للحصول على وقت لعب منتظم تحت قيادة رونالد كومان.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن مورينيو يسعى لتدعيم صفوف روما بعدد من اللاعبين.

وأشار التقرير إلى أن ترينكاو ضمن قائمة مورينيو التي يرغب في تدعيم صفوف روما بها.

وكانت قد أشارت التقارير إلى رغبة مورينيو في ضم ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وأوضح التقرير أن برشلونة لن يقبل انتقال بشكل دائم لترينكاو إلى روما.

ومن المقرر أن يستمع برشلونة إلى عرض روما في حال طلب إعارة اللاعب الموسم المقبل.

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