بيرلو: الصدام مع ميلان سيكون ممتعا

يتوقع أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس مباراة ممتعة أمام ميلان في ظل صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحل ميلان ضيفًا على يوفنتوس ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أتوقع أن تكون مباراة مفتوحة أمام ميلان، الفريقان يقدمان كرة قدم جيدة ويهاجمان ويقومان بالضغط المتقدم".

وأضاف "لا أعتقد أنها ستكون مباراة دفاعية خاصة وأنهم يتطلعون لفرض الأسلوب والكلمة ونحن كذلك، ستكون مباراة ممتعة".

وتابع "أظهر العناق بعد نهاية مباراة أودينيزي مدى اتحاد الفريق ورغبتهم في الفوز، نركز جميعًا على الوصول إلى هدفنا".

وأتم "لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني أمام أودينيزي، نحن مصممون على السير بنفس المنوال في المباريات القليلة المتبقية".

ويملك يوفنتوس وميلان وأتالانتا 69 نقطة، مقابل 70 لنابولي الوصيف.

فيما يتواجد إنتر في صدارة الدوري الذي توج به بالفعل، برصيد 85 نقطة.