تقرير: يوفنتوس غير مهتم بعرض برشلونة لـ دي ليخت

يرفض نادي يوفنتوس اهتمام برشلونة المتجدد لضم ماتيس دي ليخت مدافع البيانكونيري.

وكان قد تم ربط اسم دي ليخت قبل موسم 2019 - 2020 مع زميله فرينكي دي يونج للانتقال من أياكس إلى برشلونة.

ورحل دي ليخت في النهاية إلى يوفنتوس في صفقة بقيمة 75 مليون يورو، لكن أشارت التكهنات إلى احتمالية رحيله.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن يوفنتوس غير مهتم ورفض عرضا من برشلونة في وقت سابق هذا العام.

وأشار التقرير إلى تحدث الناديين وقت محادثات دوري السوبر الأوروبي في محاولة لضم دي ليخت إلى الفريق الكتالوني.

وأفاد التقرير الإسباني أن يوفنتوس كان حازما في قراره بالاحتفاظ بـ دي ليخت مدافع الفريق البالغ من العمر 21 عاما.

ويسعى برشلونة لتدعيم خط دفاعه في سوق الانتقالات الصيفية.

وشارك دي ليخت هذا الموسم مع يوفنتوس في 31 مباراة بمختلف المسابقات.

ونجح دي ليخت مدافع الفريق في تسجيل هدف وصناعة آخر من 23 مباراة خاضهم في الدوري.