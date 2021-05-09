وفاة فاروق السيد نجم الزمالك السابق

توفي اليوم الأحد، فاروق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق خلال الفترة الستينيات.

وجاءت وفاة فاروق السيد بعد صراع مع المرض، نُقل على إثره إلى المستشفى في الأيام الأخيرة.

وكشف نجل اللاعب الراحل عن تشييع جثمان والده، اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

فاروق السيد انضم لنادي الزمالك عام 1963، قبل أن يعتزل في صفوفه عام 1970 متأثرا بإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان فاروق السيد أصغر عضوا في منتخب مصر لكرة القدم المشارك في أولمبياد طوكيو 1964.

وبعد اعتزاله، تواجد فاروق السيد في الجهاز الفني لنادي الزمالك، ولمنتخب مصر الأولمبي والأول في أكثر من مناسبة.

وكان آخر تواجد لـ فاروق السيد في الجهاز الفني لنادي الزمالك عام 1996 رفقة رود كرول، والفوز ببطولة كأس الأفروآسيوية.

وتنعي أسرة عمل FilGoal.com فاروق السيد الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان.