عضو الزمالك: لن نفرط بأي فرد من فريق اليد.. ولهذا السبب أحترم مواقف لاعبي القدم

شدد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، بأن النادي لن يفرط بأي لاعب من فريق اليد.

وقال إبراهيم عبد الله في تصريحات لقناة الزمالك: "لن نفرط في أي لاعب من فريق اليد لأن هذا دورنا كمجلس إدارة وحسين السمري يتولى هذا الملف".

وأضاف "أثق في اللاعبين بأنهم لن يتركوا النادي ويقدرون الظروف، بالإضافة لأن الإدارة تعمل بالفعل لتوفير الأموال اللازمة لتجديد اللاعبين، ونعمل مع مؤسسة كبيرة لتوفير تلك الأموال عقب عيد الفطر مباشرة بحد أقصى".

فريق الزمالك لكرة اليد توج هذا الموسم ببطولة الدوري، فيما خسر نهائي كأس مصر.

عضو اللجنة التنفيذية تحدث أيضا عن مواقف لاعبي كرة القدم، فقال "اللاعب الوحيد الذي أسجل رقمه على هاتفي هو طارق حامد. هذا الرجل يعمل بأمانة وإخلاص ولم يكن له طلبات أبدا، بل على العكس يطالب بالمساواة داخل الفريق ورفع عقود اللاعبين الذين يستحقون ذلك".

وواصل "شيكابالا لم يتلق مقدم تعاقده مع الزمالك، وكلما سألته لماذا لا يسأل عن أمواله، يقول الأهم أن يحصل الفريق على أمواله".

عبد الله استمر "محمود عبد الرحيم (جنش) هو أكثر من هوجم مؤخرا، وهو من وقع على العقد الجديد وحصل على الشيكات، ووقت صرف الشيكات جاء بنفسه إلى النادي وقال إنه يعلم بأن النادي لا يملك المال حاليا، وطلب تخفيض قيمة الشيك لأكثر من 70% لأنه بحاجة إلى مبلغ معين في الفترة الحالية".

وأتبع "أحمد فتوح لم يدفع أقساط شقته ولم يتكلم. لذلك أنا أحترم بشدة لاعبي الزمالك ومواقفهم".

واسرتسل "الزمالك يحتاج 70 مليون جنيه شهريا، قيمة مستحقات وأجور الرياضيين والعاملين. رواتب الموظفين فقط 5 مليون جنيه".

إبراهيم عبد الله تحدث أخيرا عن إنشاء استاد النادي الجديد، فقال "لا نريد وضع حجر أساس لإستاد الزمالك، بل نريد البدء في عمليات الإنشاء".

وأتم "لكن المفاجأة إن يعض الناس داخل الزمالك ضد فكرة الإنشاء بحجة أننا لجنة مؤقتة ويجب ألا نبرم صفقات طويلة، رغم أننا نبرم عقود لاعبين مثلا 3 و4 سنوات".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.