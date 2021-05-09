في القمة - أيمن عبد العزيز لـ في الجول: يجب أن يهتم الزمالك بالدفاع.. وأفضل البدء بـ شيكابالا

الأحد، 09 مايو 2021 - 11:05

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد رمضان بيكهام - يوسف أوباما - الزمالك - الأهلي

يستضيف الأهلي فريق الزمالك مساء غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري.

وتشتعل المنافسة على قمة الترتيب إذ يحتل الزمالك الصدارة بـ 44 نقطة من 20 مباراة بينما الأهلي يحل ثانيا بـ 40 نقطة وبمباراتين أقل.

ويستعرض FilGoal.com رأي نجوم الكرة السابقين قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

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وقال أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق لـ FilGoal.com: "مباراة الزمالك والأهلي لها حسابات خاصة ولا يحكمها الجانب البدني بقدر ما يحكمها تركيز اللاعبين".

وتابع "الفريقان كتاب مفتوح لبعضهما البعض، سواء المدربين بطرق لعب الآخر، أو اللاعبين".

وأضاف عبد العزيز "في النهاية من سيحسم اللقاء هو مدى تركيز اللاعبين والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة".

وشدد "الزمالك أضاع بعض اللقاءات منه بسبب عدم الاهتمام بهذه التفاصيل الصغيرة".

وعن التشكيل الأساسي كشف عبد العزيز "أرى أن يبدأ شيكابالا المباراة، فهو يؤدي بالشكل المطلوب خلال الفترة الأخيرة وينفذ كل المطلوب منه داخل الملعب".

وتابع "يحدث شيكابالا فوارق كثيرة خلال تواجده، وأتمنى أن يتواجد في مركز صانع اللعب، وأن يكون يوسف أوباما ورقة رابحة".

وعن نصيحته إلى باتريس كارتيرون قال: "يجب أن يهتم بالجانب الدفاعي، خاصة أن الفريق لديه قصور دفاعي في المباريات الأخيرة ومن السهل الوصول لمرمانا".

وأضاف "أتمنى أن يفوز الزمالك ويحسم نتيجة اللقاء، وأن يكون اللاعبون على قدر المسؤولية لمصالحة الجماهير".

واختتم أيمن عبد العزيز تصريحاته "الفوز على الأهلي بالتأكيد خطوة مهمة في مشوار الدوري وبالأخص نفسيا ستمنحك الثقة الفترة المقبلة".

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