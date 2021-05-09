في القمة - ربيع ياسين لـ في الجول: ما يحدث لـ دفاع الأهلي طبيعي.. وأفضل البدء بـ طاهر

يستضيف الأهلي فريق الزمالك مساء غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري.

وتشتعل المنافسة على قمة الترتيب إذ يحتل الزمالك الصدارة بـ 44 نقطة من 20 مباراة بينما الأهلي يحل ثانيا بـ 40 نقطة وبمباراتين أقل.

ويستعرض FilGoal.com رأي نجوم الكرة السابقين قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وقال ربيع ياسين نجم الأهلي السابق لـ FilGoal.com: "ما يحدث لدفاع الأهلي من استقبال أهداف أمر طبيعي".

وأوضح "في ظل عدم ثبات التشكيل بسبب الإصابات والتدوير، والمعاناة بشدة من ضغط بدني وذهني نتيجة تلاحم المباريات".

وتابع ياسين "كل ذلك عوامل تؤدي إلى استقبال الأهداف ورغم ذلك الجهاز الفني مطالب بعلاج ذلك قدر المستطاع".

وعن رأيه في التشكيل كشف ربيع ياسين "الأفضل أن يبدأ طاهر محمد في التشكيل الأساسي".

وأضاف "تحتاج إلى جناح يمكنه تقديم الأدوار الدفاعية منذ بداية المباراة، وصلاح محسن بديل جيد".

ووجه ربيع ياسين نصيحة إلى بيتسو موسيماني "لتفوز بالمباريات الكبيرة عليك اختيار البداية الفنية الصحيحة التي تكفل لك التحكم في سير اللقاء".

وتابع "أهم ما يحقق ذلك اختيار التشكيل الأساسي المناسب وكذلك البدائل، لا يجب أن تنتظر لتكون رد الفعل".

واختتم تصريحاته "مثل هذه المباريات ربما لا تمنحك الفرصة لتعديل أوضاعك، لذلك البداية الفنية السليمة مهمة للغاية".