تعرف على القناة الناقلة لقمة الأهلي والزمالك.. ومعلقي المباراة

الأحد، 09 مايو 2021 - 10:34

كتب : FilGoal

أليو ديانج - أشرف بن شرقي - الزمالك - الأهلي

سنكون على موعد مساء غد الإثنين، مع قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري.

الأهلي يواجه الزمالك في التاسعة والنصف مساء الإثنين على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

ستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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وقررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، إسناد اللقاء لـ مدحت شلبي للتعليق على القناة الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف للتعليق على القناة الصوتية الثانية.

وسيقود الإعلامي سيف زاهر الاستوديو التحليلي للقاء، فيما سيتواجد حازم إمام، وأحمد حسن، ومحمد فضل للتحليل الفني، والثنائي سمير محمود عثمان، وأحمد الشناوي للتحليل التحكيمي.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري حتى الآن برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يحل الأهلي ثانيا برصيد 40 نقطة من 18 مباراة.

في القمة في الدوري الأهلي الزمالك
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