تعرف على القناة الناقلة لقمة الأهلي الزمالك.. ومعلقي المباراة

الأحد، 09 مايو 2021 - 10:34

كتب : FilGoal

أليو ديانج - أشرف بن شرقي - الزمالك - الأهلي

سنكون على موعد مساء غد الإثنين، مع قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري.

الأهلي يواجه الزمالك في التاسعة والنصف مساء الإثنين على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

ستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - 18 يوما على عودة معلول.. وأجايي غير جاهز للقمة في الجول يكشف موقف مصابي الزمالك قبل لقاء القمة نبيه: ظهرنا بشكل جيد أمام سموحة.. ونركز الآن على القمة لا جازيتا ديللو سبورت: نابولي يحدد قيمة بيع كوليبالي

وقررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، إسناد اللقاء لـ مدحت شلبي للتعليق على القناة الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف للتعليق على القناة الصوتية الثانية.

وسيقود الإعلامي سيف زاهر الاستوديو التحليلي للقاء، فيما سيتواجد حازم إمام، وأحمد حسن، ومحمد فضل للتحليل الفني، والثنائي سمير محمود عثمان، وأحمد الشناوي للتحليل التحكيمي.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري حتى الآن برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يحل الأهلي ثانيا برصيد 40 نقطة من 18 مباراة.

في القمة في الدوري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرف على القناة الناقلة لقمة الأهلي الزمالك.. ومعلقي المباراة 7 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأحد 9-5-2021 والقنوات الناقلة – 4 لقاءات في الدوري.. قمة إيطالية وريال مدريد 19 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك: عقد سيسيه موثق.. وهذا موقف باتشيكو 8 ساعة | الدوري المصري
تحليل في الجول – كيف أدرك توخيل سريعا فخ زيدان 8 ساعة | تحليل في الجول
قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي ضد سيراميكا كليوباترا 9 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي: حالة إيهاب جلال مستقرة.. ولذلك نشكر التحكيم المصري 9 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – المحكمة الرياضية تعدل موعد جلسة الاستماع في قضية الزمالك ضد كهربا 9 ساعة | الدوري المصري
الأقرب لإدارة القمة.. ماذا يفعل الأهلي والزمالك مع صافرة أمين عمر 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك