مواعيد مباريات الأحد 9-5-2021 والقنوات الناقلة – 4 لقاءات في الدوري.. قمة إيطالية وريال مدريد

4 مباريات في الدوري، ومباريات أخرى هامة في مختلف الدوريات الأوروبية.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 9 مايو 2021، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

يبدأ اليوم في الواحدة ظهرا بمباراة ولفرهامبتون مع برايتون عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي الثالثة وخمس دقائق، يلعب أستون فيلا مع مانشستر يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

وست هام يونايتد يواجد إيفرتون الساعة الخامسة والنصف مساء في صراع المربع الذهبي، عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

وأخيرا، يلعب أرسنال مع وست بروميتش ألبيون الساعة الثامنة مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

بين مباريات الدوري الإسباني، ستكون مباراة ريال مدريد مع إشبيلية الساعة التاسعة مساء هي الأهم بالجولة. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

بارما يواجه أتالانتا الساعة الثالثة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3، فيما يلعب روما مع كروتوني الساعة السادسة مساء عبر بي إن سبورتس 3.

وأخيرا، يلعب يوفنتوس مع ميلان الساعة التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري اليوناني

ويلعب باوك الذي يضم عمرو وردة، مع أريس الساعة الثانية ظهرا، فيما يلعب أوليمبياكوس الذي يضم أحمد حسن "كوكا" أمام أستيراس تريبوليس الساعة الرابعة والربع مساء.

الدوري المصري

وأخيرا، ستقام 4 مباريات في الدوري المصري بالساعة التاسعة والنصف مساء.

بيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

إنبي يلعب مع الاتحاد السكندري عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا، يلعب المصري مع مصر للمقاصة عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

أما مباراة طلائع الجيش مع غزل المحلة، فستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت "البث الأرضي".

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