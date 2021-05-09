الزمالك: عقد سيسيه موثق.. وهذا موقف باتشيكو

الأحد، 09 مايو 2021 - 02:01

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

شدد عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك، عن صحة موقف النادي في تعاقده مع جناحه المعار للاتحاد السكندري، رزاق سيسيه.

وقال الدردير عبر أون تايم سبورت: "عقد رزاق سيسيه الموثق لدى اتحاد الكرة مستمر حتى 2022 ولا صحة لما يقال حول عدم توثيق العقد".

وأضاف "الحديث عن الأزمات في الزمالك يزيد قبل الدربي دائما وهذا لا يحدث مع الأهلي".

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وأكمل "وصلنا إخطار شكوى جايمي باتشيكو. كان بيننا اتفاق مكتوب أنه سيحصل على 600 ألف دولار هو ومعاونوه".

وأكمل "عندما تأخرنا في السداد، شكانا لدى فيفا مطالبا بـ 1.7 مليون دولار هي كل قيمة عقده. تواصلنا معه وتواصلنا مع المحامي الدولي نصر عزام وقريبون من الاتفاق معه على تسديد الـ 600 ألف دولار خلال هذا الشهر".

كان الزمالك قد قرر إقالة باتشيكو من تدريب الفريق يوم 11 مارس الماضي بعد مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، وأعاد باتريس كارتيرون لتولي المهمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

الزمالك جايمي باتشيكو
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