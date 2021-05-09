الإسماعيلي: حالة إيهاب جلال مستقرة.. ولذلك نشكر التحكيم المصري

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي على استقرار حالة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، موضحا لماذا وجهت إدارة ناديه الشكر للتحكيم المصري.

وأُصيب إيهاب جلال بفيروس كورونا.

وقال علاء وحيد لقناة "صدى البلد": "حالة إيهاب جلال مستقرة، وسيجري مسحة طيبة جديدة، وإذا جاءت سلبية سيدير مباراة الفريق ضد البنك الأهلي".

وأضاف "يتابع سير التدريبات وحالة جميع اللاعبين مع حمد إبراهيم مدرب الفريق".

واستمر "جماهير الإسماعيلي قامت بالدعاء لإيهاب جلال بشكل جماعي في صلاة التراويح".

وحول بيان الإسماعيلي الذي شكر فيه التحكيم المصري، وضح "سبق لنا انتقاد التحكيم المصري، لكن حين يكون التحكيم جيدا فعلينا أن نشكره".

وتابع "نحصل على حقنا، وحكم الفيديو المساعد يكون رائعا".

وواصل "يجب علينا أن نقف مع التحكيم المصري لأنه ليست من مصلحتنا هدم أحد عناصر اللعبة".

وعن خصم 3 نقاط من رصيد الإسماعيلي بسبب مستحقات نادي النجوم في صفقة إبراهيم حسن، قال: "لم يتم إخطار النادي رسميا بخصم أي نقاط".

واستمر "خصم النقاط يحدث في العديد من الحالات لكن يتم رفعه في بعض الأوقات حال التصالح مع الطرف الثاني".

وأتم "سيكون هناك جلسة ودية بين الناديين لحل الأمر حتى لا يتم خصم أي نقاط، والإٍسماعيلي يعمل من أجل ذلك، وحل هذه القضايا يكون بعيدا عن الإعلام".