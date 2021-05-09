خبر في الجول – المحكمة الرياضية تعدل موعد جلسة الاستماع في قضية الزمالك ضد كهربا

عدلت المحكمة الرياضية الدولية، موعد جلسة الاستماع في قضية نادي الزمالك ضد محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي، ولاعبه السابق، إلى يوم 31 مايو بدلا من الـ 20 من نفس الشهر.

محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وعلم FilGoal.com أن التعديل حدث في الأيام القليلة الماضية، في آخر مرحلة للتقاضي بين الطرفين.

وفي الأيام الماضية، تقدم الطرفان بمستنداتهما والدفوع الخاصة بهما في القضية، قبل جلسة الاستماع نهاية الشهر الجاري.

وتقام الجلسة عن طريق الفيديو كونفرينس يوم الإثنين 31 مايو.

ماذا حدث؟

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص قبل بداية الموسم قبل الماضي، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

صاحب الـ26 عاما شارك الموسم الماضي في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

وانتقل دون رغبة الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق.

وشارك اللاعب مع الفريق البرتغالي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

كهربا انضم إلى الأهلي في يناير الماضي وحصد مع الفريق الثلاثية.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

وفي المقابل، أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدم من جانبه ضد مسؤولين في النادي.

وفي أغسطس الماضي، أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا رسميا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي "فيفا" بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق.

وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع مبلغ 32 مليونا و837 ألف جنيه بسبب خرقه تعاقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي.

حسب البيان، فقد تم تغريم اللاعب غرامة مالية أخرى أيضا قدرها 5% من إجمالي العقوبة، كفوائد على المبلغ الأساسي.