صن: يويفا لا يمانع نقل نهائي الأبطال لإنجلترا لكن بشروط

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لا يمانع نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى إنجلترا.

لكنه يشترط أمورا على الحكومة الإنجليزية ليتخذ القرار.

وطلبت إنجلترا نقل المباراة إلى أرضها بسبب قيود السفر مع تركيا، والملزمة بحجر صحي مدته 10 أيام على القادمين من البلد الواقع في جنوب القارة العجوز.

وهو ما يعني تأثر مانشستر سيتي وتشيلسي والمشجعين الراغبين في حضور المواجهة المزمع إقامتها يوم 29 مايو الجاري في إسطنبول.

وكشفت صن أن يويفا يرى ملعب ويمبلي الأنسب للمباراة، على أن يحضر 22 ألفا و500 مشجع للمباراة.

وأشارت إلى حتمية تعديل موعد ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والمخطط له يوم 29 مايو على ملعب ويمبلي.

كما كتبت أن يويفا يريد ضمانا من الحكومة الإنجليزية لحضور الإعلاميين والرعاة والشخصيات المهمة للمباراة دون مشاكل تتعلق بإجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت صن أن يويفا سيطلب من الأندية التي شاركت في الموسم الحالي من دوري الأبطال أن تتنازل عن بعض أرباحها ليغطي ما تحملته حكومة تركيا للاستعداد لاستضافة المباراة، والمقدر بـ20 مليون جنيه إسترليني.

وقد تفقد تركيا استضافة النهائي للعام الثاني على التوالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ففي موسم 2019-2020 كان مقررا إقامة المباراة في إسطنبول لكن تفشي فيروس كورونا نقلها للشبونة.