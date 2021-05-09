قائمة الأهلي – استبعاد ناصر ماهر وعودة سعد سمير أمام الزمالك

الأحد، 09 مايو 2021 - 00:03

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - الأهلي - الجونة

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل في الجولة 21 من الدوري.

وشهدت القائمة غياب ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، فيما عاد سعد سمير للقائمة بعد تعافيه من الإصابة، ووالتر بواليا بعد انقضاء إيقافه.

ويغيب عن الفريق أمثال حمدي فتحي وعلي معلول وجونيور أجايي للإصابة، بعيدا عن أصحاب الإصابات الطويلة مثل كريم وليد "نيدفيد" ومحمد محمود.

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وضمت القائمة 25 اسما هم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – سعد سمير – أحمد نبيل "كوكا" – محمد هاني

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية - محمود عبد المنعم "كهربا" – وليد سليمان – حسين الشحات –– محمد مجدي "أفشة" – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر

الهجوم: مروان محسن – محمد شريف – صلاح محسن – والتر بواليا

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد خوضه لـ20 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.

الأهلي في الدوري الزمالك
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