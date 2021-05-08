قائمة الزمالك – كارتيرون يضم كل الجاهزين لمعسكر الأهلي.. وغياب جمعة

السبت، 08 مايو 2021 - 23:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون - مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمباراة الأهلي في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويدخل كارتيرون معسكرا مغلقا بـ 24 لاعب هم كل عتاده الجاهز قبل المواجهة.

ويغيب عن الفريق محمد أبو جبل الحارس بسبب الإصابة بكورونا، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر المصاب بجزع في الركبة.

أخبار متعلقة
مران الزمالك – جلسة بين كارتيرون ونبيه وحضور رئيس النادي.. وتدريبات بدنية لـ شيكابالا كارتيرون يكشف سبب انتظام الزمالك في معسكر مبكر قبل مواجهة الأهلي مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول: عرض مبدئي لـ أوباما.. ولا شيء رسمي بشأن زيزو

وكذلك يستمر غياب إمام عاشور وأحمد عيد للإيقاف، وأيمن حفني.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد – أحمد نادر السيد

الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد أشرف "روقا" – محمود عبد العزيز – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الجزيري – أسامة فيصل

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد خوضه لـ20 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.

الأهلي الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – المحكمة الرياضية تعدل موعد جلسة الاستماع في قضية الزمالك ضد كهربا 39 ثاتيه | الدوري المصري
الأقرب لإدارة القمة.. ماذا يفعل الأهلي والزمالك مع صافرة أمين عمر 17 دقيقة | الدوري المصري
صن: يويفا لا يمانع نقل نهائي الأبطال لإنجلترا لكن بشروط 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الأهلي – استبعاد ناصر ماهر وعودة سعد سمير أمام الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: لو فزنا بالمباريات الأربع المقبلة سنتأهل للأبطال 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منذ انتقاله لليفربول.. صلاح الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك – كارتيرون يضم كل الجاهزين لمعسكر الأهلي.. وغياب جمعة ساعة | الدوري المصري
النحاس لا يفوز على كشري.. المقاولون العرب يُعقد موقف الإنتاج الحربي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك