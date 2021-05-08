قائمة الزمالك – كارتيرون يضم كل الجاهزين لمعسكر الأهلي.. وغياب جمعة

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمباراة الأهلي في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويدخل كارتيرون معسكرا مغلقا بـ 24 لاعب هم كل عتاده الجاهز قبل المواجهة.

ويغيب عن الفريق محمد أبو جبل الحارس بسبب الإصابة بكورونا، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر المصاب بجزع في الركبة.

وكذلك يستمر غياب إمام عاشور وأحمد عيد للإيقاف، وأيمن حفني.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد – أحمد نادر السيد

الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد أشرف "روقا" – محمود عبد العزيز – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الجزيري – أسامة فيصل

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد خوضه لـ20 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.