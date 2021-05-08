النحاس لا يفوز على كشري.. المقاولون العرب يُعقد موقف الإنتاج الحربي

تعادل المقاولون العرب مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأول في الجولة 21 للدوري المصري.

تقدم محمد رمضان للإنتاج الحربي من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

وتعادل محمد سمير للمقاولون العرب في الدقيقة 86 من ركلة جزاء أيضا.

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 21 ليحتل المركز الثالث عشر.

أما الإنتاج الحربي فتعقد موقفه بعدما تجمد رصيده عند النقطة 13 ليحتل المركز الثامن عشر والأخير في الدوري.

وحافظ أحمد كشري مدرب الإنتاج الحربي على سجله نظيفا في مواجهاته ضد عماد النحاس مدرب المقاولون العرب.

فلم يخسر كشري ضد النحاس من قبل خلال مباراتين سابقتين جمعت بين الفريقين.

وفاز كشري على النحاس في موسم 2016-2017 حينما كان مدربا للنصر للتعدين وهزم الشرقية بقيادة النحاس.

كما قاد كشري أسوان للفوز على المقاولون العرب في الموسم الماضي أيضا.

وصف المباراة

سيطر المقاولون العرب على مجريات الشوط الأول، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الإنتاج الحربي.

في الدقيقة الرابعة عرقل مصطفى البدري، محمد رزق لاعب المقاولون العرب على حدود منطقة الجزاء، ليحصل على بطاقة صفراء.

ونفذ محمد سمير المخالفة لكن أحمد بوسكا أبعد الكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 27 كاد محمد مجلي أن يسجل الهدف الأول بعدما حول عرضية عبد الله ياسين برأسه، لكن الكرة مرت من فوق عارضة الإنتاج الحربي.

أولى محاولات الإنتاج الحربي كانت عن طريق محمد رمضان الذي سدد من خارج منطقة الجزاء لكن التسديدة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وأطلق إبراهيم عبد الخالق قذيفة لكنها افتقدت للدقة وتحولت لضربة مرمى للمقاولن العرب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

سيطرة المقاولون العرب استمرت مع بداية الشوط الثاني.

ونفذ محمد سمير ركلة حرة مباشرة لكن بوسكا أبعدها بنجاح.

تألق بوسكا تواصل وتصدى لرأسية لويس إدوارد في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 61 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للإنتاج الحربي بعد العودة لحكم الفيديو المساعد الذي أكد ارتكاب فاروقا نور الدين مخالفة على مصطفى البدري داخل منطقة الجزاء.

وحول محمد رمضان الكرة بنجاح على يسار محمود أبو السعود ليتقدم الإنتاج الحربي في النتيجة.

وبعد الهدف، انحصر اللعب في وسط الملعب دون محاولات خطيرة من الفريقين.

وسجل كريم مصطفى هدفا للمقاولون العرب لكنه لم يحتسب لتدخل اللاعب بقوة على بوسكا الذي سقط أرضا في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 84، احتسب الحكم ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، بعدما عرقل أحمد صابر، عمر فتحي "سافيولا".

وسجل محمد سمير ركلة الجزاء بنجاح في الزاوية اليمنى لبوسكا الذي اتجه للجانب الأيسر ليتعادل المقاولون العرب.

وكاد أحمد علي أن يسجل الهدف الثاني للإنتاج الحربي بعدما استقبل عرضية علي فتحي، لكنه سدد مباشرة لتتجه الكرة خارج المرمى وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

ويلعب المقاولون العرب ضد البنك الأهلي في الجولة المقبلة، على أن يلعب الإنتاج الحربي ضد بيراميدز.