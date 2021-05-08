فيورنتينا يسقط لاتسيو ويعرقل مسيرته نحو دوري الأبطال
السبت، 08 مايو 2021 - 23:25
كتب : FilGoal
تفوق فيورنتينا على ضيفه لاتسيو بهدفين اليوم السبت في الجولة 35 من الدوري الإيطالي ليعرقل الأخير في سعيه لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في البطولة.
وسجل دوشان فلاهوفيتش هدفي اللقاء في الدقيقتين 32 و89 ليرتقي بفريقه للمركز 13 في ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة.
بينما ظل لاتسيو سادسا ورصيده 64 نقطة مبتعدا بخمس نقاط عن أتالانتا ويوفنتوس وميلان أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس على الترتيب.
ويستضيف لاتسيو فريق بارما يوم الأربعاء بينما يلعب فيورنتينا ضد مضيفه كالياري.
ثم يخوض لاتسيو دربي العاصمة يوم السبت ضد مضيفه روما.
وبعد ثلاثة أيام يستضيف تورينو في لقاء مؤجل ثم يحل ضيفا على ساسولو في 23 مايو.