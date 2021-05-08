فيورنتينا يسقط لاتسيو ويعرقل مسيرته نحو دوري الأبطال

السبت، 08 مايو 2021 - 23:25

كتب : FilGoal

فيورنتينا - لاتسيو

تفوق فيورنتينا على ضيفه لاتسيو بهدفين اليوم السبت في الجولة 35 من الدوري الإيطالي ليعرقل الأخير في سعيه لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في البطولة.

وسجل دوشان فلاهوفيتش هدفي اللقاء في الدقيقتين 32 و89 ليرتقي بفريقه للمركز 13 في ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة.

بينما ظل لاتسيو سادسا ورصيده 64 نقطة مبتعدا بخمس نقاط عن أتالانتا ويوفنتوس وميلان أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس على الترتيب.

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ويستضيف لاتسيو فريق بارما يوم الأربعاء بينما يلعب فيورنتينا ضد مضيفه كالياري.

ثم يخوض لاتسيو دربي العاصمة يوم السبت ضد مضيفه روما.

وبعد ثلاثة أيام يستضيف تورينو في لقاء مؤجل ثم يحل ضيفا على ساسولو في 23 مايو.

الدوري الإيطالي
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