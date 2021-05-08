أحمد حمدي يشارك في خسارة مونتريال من وايتكابس في الدوري الأمريكي

السبت، 08 مايو 2021 - 23:07

كتب : محمد يسري

أحمد حمدي - مونتريال

خسر مونتريال من فانكوفر وايتكابس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة للدوري الأمريكي.

وشارك أحمد حمدي للمرة الثانية مع مونتريال، ولعب في الدقيقة 67 بدلا من ألياز سترونا.

وسجل كريستيان داجوم هدفي وايتكابس في الدقيقتين 57 من ركلة جزاء و71.

وسدد حمدي كرة من داخل منطقة الجزاء لكن دفاع وايتكابس تصدى للتسديدة.

وسجل لاسي لابالينن هدفا في الدقيقة 90 لمونتريال لكن تم إلغاه من حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

الفوز رفع رصيد وايتكابس للنقطة 7 ليحتل المركز الثالث في قسم المنطقة الغربية.

أما مونتريال فتجمد رصيده عند النقطة 5 ليحتل المركز السابع في قسم المنطقة الشرقية.

وتعد المشاركة هي الثانية لأحمد حمدي مع مونتريال، بعدما شارك في تعادل فريقه ضد كولومبوس كرو في الجولة الماضية.

ويلعب مونتريال في الجولة المقبلة ضد فريق إنتر ميامي.

ويتأهل أول 7 فرق من القسم الغربي والقسم الشرقي للأدوار النهائية لتحديد بطل الدوري الأمريكي.

أحمد حمدي الدوري الأمريكي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تحليل في الجول – كيف أدرك توخيل سريعا فخ زيدان 5 دقيقة | تحليل في الجول
قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي ضد سيراميكا كليوباترا 26 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: حالة إيهاب جلال مستقرة.. ولذلك نشكر التحكيم المصري 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المحكمة الرياضية تعدل موعد جلسة الاستماع في قضية الزمالك ضد كهربا 53 دقيقة | الدوري المصري
الأقرب لإدارة القمة.. ماذا يفعل الأهلي والزمالك مع صافرة أمين عمر ساعة | الدوري المصري
صن: يويفا لا يمانع نقل نهائي الأبطال لإنجلترا لكن بشروط ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الأهلي – استبعاد ناصر ماهر وعودة سعد سمير أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
كلوب: لو فزنا بالمباريات الأربع المقبلة سنتأهل للأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك