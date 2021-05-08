أحمد حمدي يشارك في خسارة مونتريال من وايتكابس في الدوري الأمريكي

خسر مونتريال من فانكوفر وايتكابس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة للدوري الأمريكي.

وشارك أحمد حمدي للمرة الثانية مع مونتريال، ولعب في الدقيقة 67 بدلا من ألياز سترونا.

وسجل كريستيان داجوم هدفي وايتكابس في الدقيقتين 57 من ركلة جزاء و71.

وسدد حمدي كرة من داخل منطقة الجزاء لكن دفاع وايتكابس تصدى للتسديدة.

وسجل لاسي لابالينن هدفا في الدقيقة 90 لمونتريال لكن تم إلغاه من حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

الفوز رفع رصيد وايتكابس للنقطة 7 ليحتل المركز الثالث في قسم المنطقة الغربية.

أما مونتريال فتجمد رصيده عند النقطة 5 ليحتل المركز السابع في قسم المنطقة الشرقية.

وتعد المشاركة هي الثانية لأحمد حمدي مع مونتريال، بعدما شارك في تعادل فريقه ضد كولومبوس كرو في الجولة الماضية.

ويلعب مونتريال في الجولة المقبلة ضد فريق إنتر ميامي.

ويتأهل أول 7 فرق من القسم الغربي والقسم الشرقي للأدوار النهائية لتحديد بطل الدوري الأمريكي.