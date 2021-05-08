كرة يد - ممدوح هاشم يفوز بالدوري الروماني رفقة دينامو بوخارست

السبت، 08 مايو 2021 - 22:34

كتب : FilGoal

محمد ممدوح هاشم - دينامو بوخارست

فاز فريق دينامو بوخارست بلقب الدوري الروماني لكرة اليد، قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويضم دينامو بوخارست في صفوفه محمد ممدوح هاشم لاعب دائرة منتخب مصر والزمالك السابق.

وفاز دينامو بوخارست على ميناور بايا ماري بنتيجة 31-25، ليحسم اللقب رسميا اليوم السبت.

وشارك ممدوح هاشم في المباراة وسجل نقطة واحدة، فيما تألق زميله التونسي أمين بنور وسجل 7 نقاط.

ورفع دينامو بوخارست رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، ليحقق لقب الدوري الخامس على التوالي والرقم 17 في تاريخه.

ممدوح هاشم (32 عاما) يقضي موسمه الثاني مع دينامو بوخارست، بعد أن فاز سابقا بدوري أبطال أوروبا رفقة مونبلييه الفرنسي.

وكان ممدوح هاشم أحد عناصر المنتخب المصري الذي وصل إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد في القاهرة مطلع العام الجاري.

محمد ممدوح هاشم
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