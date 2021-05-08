تحت إدارة إماراتية.. تروا أول الصاعدين للدوري الفرنسي الممتاز

السبت، 08 مايو 2021 - 22:13

كتب : FilGoal

تروا

ضمن نادي تروا صعوده رسميًا إلى الدوري الفرنسي الممتاز، بفوزه على ضيفه دونكيرك بهدفين دون رد في الجولة 37 لدوري الدرجة الثانية.

ليرفع تروا رصيده إلى 75 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 7 نقاط عن تولوز الثالث.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدوري الممتاز مباشرةً، فيما يلعب الثالث والرابع والخامس الملحق أمام صاحب المركز 18 في القسم الأول.

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ويحتل كليرمونت فوت المركز الثاني برصيد 72 نقطة ويمتلك حظوظ قوية في الصعود كذلك.

وبالتالي يعود تروا إلى الدوري الممتاز بعد 3 سنوات في دوري القسم الثاني.

ويتبع النادي مجموعة سيتي لكرة القدم المالكة لعدة أندية على مستوى العالم، هي: مانشستر سيتي الإنجليزي، ونيويورك سيتي الأمريكي، وجيرونا الإسباني، وميلبورن سيتي الأسترالي، ويوكوهاما مارينوز الياباني، ومومباي سيتي الهندي، ولوميل البلجيكي، وسيتشوان جيونيو الصيني، ومونتفيديو سيتي الأورجوياني.

ويشرف لوران باتل (45 عاما) على تدريب تروا، وهو لاعب سابق في أندية بوردو ورين وباستيا ومرسيليا وتولوز وسانت إيتيان.

وساهم المهاجم التونسي يوهان توزجار (34 عاما) بشكل واضح في صعود تروا بتسجيله 15 هدفا جعلته هدافا للفريق.

تروا في فرنسا الدوري الفرنسي
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