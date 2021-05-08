صنع هدفه الثامن.. كريم حافظ يُسهم في فوز مالاتياسبور على ريزه

صنع كريم حافظ لاعب مالاتياسبور هدفا في فوز فريق على تشايكور ريزه سبور في الدوري التركي.

كريم حافظ النادي : مالاطيا سبور مالاطيا سبور

وفاز مالاتياسبور بنتيجة 4-0 على تشايكور ريزه سبور، في الجولة 40 للدوري التركي.

تقدم آدم بويوك في الدقيقة 6 من ركلة جزاء، وأضاف تيناجي هاديب الهدف الثاني في الدقيقة 24، وسجل موريك فوفانا الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 91، صنع كريم حافظ الهدف الرابع لـ كوبيلاي كاناتسيزكوس.

ليكون كريم حافظ قد صنع 8 أهداف هذا الموسم خلال 31 مباراة مع فريق في الدوري التركي.

الفوز رفع رصيد مالاتياسبور للنقطة 44 ليحتل المركز الثالث عشر.

بينما تجمد رصيد ريزه سبور عند النقطة 35 ليحتل المركز الثاني عشر.

ويلعب مالاتياسبور في الجولة المقبلة ضد فريق هاتاي سبور.