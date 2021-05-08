كارتيرون يكشف سبب انتظام الزمالك في معسكر مبكر قبل مواجهة الأهلي

السبت، 08 مايو 2021 - 21:53

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون - الزمالك - الأهلي

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سبب انتظام الفريق في معسكر مغلق، قبل أيام من مواجهة الأهلي في الدوري.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "قررنا الانتظام في معسكر مبكر لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة لمباراة الأهلي".

وأردف "سنرتب مواعيد نوم اللاعبين ونركز على تغذية اللاعبين قبل المباراة كي يكونوا في أفضل حالة استعدادا للقمة".

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وأتم "هناك حالة من التركيز لدى الجميع قبل المباراة المرتقبة ضد الأهلي".

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له التاسعة والنصف من مساء يوم الإثنين في الجولة 21 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد خوضه لـ20 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.

الزمالك الأهلي في الدوري
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