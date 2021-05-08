تقرير تركي: إصابة مصطفى محمد في الكاحل ضد بشكتاش

السبت، 08 مايو 2021 - 21:51

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

تعرض مصطفى محمد لاعب جالاتاسراي للإصابة خلال مواجهة بشكتاش.

موقع "fanatic" التركي نشر تقريرا يفيد بإصابة مصطفى محمد في الكاحل خلال لقاء جالاتاسراي وبشكتاش.

وأوضح التقرير أن إصابة مصطفى جاءت بعد التحام مع نجيب أويسال لاعب بشكتاش.

أخبار متعلقة
اللقاء شهد إصابة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يفوز على بشكتاش ويعيد آماله في التتويج بالدوري التركي فاناتيك التركية: مستوى مصطفى محمد في التدريب رسم البسمة على وجه تريم بظهور قصير لـ مصطفى محمد.. جالاتا سراي يهزم جينتشلاربيرليجي مصطفى محمد: سننافس على اللقب حتى المباراة الأخيرة.. وسنعيد بيشكتاش دون نقاط

التحام مصطفى محمد مع نجيب أويسال كان في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليُنهي حكم اللقاء المباراة بعد الالتحام مباشرة.

وسقط مصطفى محمد بعد نهاية المباراة أرضا وخرج محمولا على محفة.

ولم يبدأ مصطفى محمد المباراة أساسيا، لكنه شارك بدلا من رداميل فالكاو في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

ولعب جالاتاسراي ضد بشكتاش في الجولة 40 للدوري التركي.

وفاز جالاتاسراي على بشكتاش بنتيجة 3-1.

الفوز رفع رصيد جالاتاسراي للنقطة 78 ليتواجد في المركز الثالث ويقلص الفارق مع بشكتاش صاحب المركز الأول إلى 3 نقاط، قبل جولتين من النهاية.

جالاتاسراي كان ليكون في المركز الثاني، لولا هدف فريق فنربخاشة في مرمى فريق أنقرة جوتشو، ليفوز بنتيجة 2-1 ويرفع رصيده لـ79 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.

وتجمد رصيد بشكتاش عند 81 نقطة يتصدر بهم الدوري التركي.

ويلعب جالاتاسراي في الجولة المقبلة ضد دنزيلي سبور، بينما يلعب بشكتاش ضد نادي فاتح كاراجومروك.

مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تحليل في الجول – كيف أدرك توخيل سريعا فخ زيدان 5 دقيقة | تحليل في الجول
قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي ضد سيراميكا كليوباترا 25 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: حالة إيهاب جلال مستقرة.. ولذلك نشكر التحكيم المصري 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المحكمة الرياضية تعدل موعد جلسة الاستماع في قضية الزمالك ضد كهربا 53 دقيقة | الدوري المصري
الأقرب لإدارة القمة.. ماذا يفعل الأهلي والزمالك مع صافرة أمين عمر ساعة | الدوري المصري
صن: يويفا لا يمانع نقل نهائي الأبطال لإنجلترا لكن بشروط ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الأهلي – استبعاد ناصر ماهر وعودة سعد سمير أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
كلوب: لو فزنا بالمباريات الأربع المقبلة سنتأهل للأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك