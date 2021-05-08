تقرير تركي: إصابة مصطفى محمد في الكاحل ضد بشكتاش

تعرض مصطفى محمد لاعب جالاتاسراي للإصابة خلال مواجهة بشكتاش.

موقع "fanatic" التركي نشر تقريرا يفيد بإصابة مصطفى محمد في الكاحل خلال لقاء جالاتاسراي وبشكتاش.

وأوضح التقرير أن إصابة مصطفى جاءت بعد التحام مع نجيب أويسال لاعب بشكتاش.

التحام مصطفى محمد مع نجيب أويسال كان في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليُنهي حكم اللقاء المباراة بعد الالتحام مباشرة.

وسقط مصطفى محمد بعد نهاية المباراة أرضا وخرج محمولا على محفة.

ولم يبدأ مصطفى محمد المباراة أساسيا، لكنه شارك بدلا من رداميل فالكاو في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

ولعب جالاتاسراي ضد بشكتاش في الجولة 40 للدوري التركي.

وفاز جالاتاسراي على بشكتاش بنتيجة 3-1.

الفوز رفع رصيد جالاتاسراي للنقطة 78 ليتواجد في المركز الثالث ويقلص الفارق مع بشكتاش صاحب المركز الأول إلى 3 نقاط، قبل جولتين من النهاية.

جالاتاسراي كان ليكون في المركز الثاني، لولا هدف فريق فنربخاشة في مرمى فريق أنقرة جوتشو، ليفوز بنتيجة 2-1 ويرفع رصيده لـ79 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.

وتجمد رصيد بشكتاش عند 81 نقطة يتصدر بهم الدوري التركي.

ويلعب جالاتاسراي في الجولة المقبلة ضد دنزيلي سبور، بينما يلعب بشكتاش ضد نادي فاتح كاراجومروك.